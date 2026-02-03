Milan gladko do zmage v Bologni

Po manj kot polovici prvega polčasa je Zachary Athekame v kazenskem prostoru odlično našel samega Christopherja Nkunkuja, ki je z glavo sprožil naravnost v domačega vratarja. Žoga je nato pristala pri Adrienu Rabiotu, ta pa je z asistenco poskrbel, da je Ruben Loftus-Cheek zlahka poskrbel za spremembo začetnega izida. Rossoneri so še naprej prevladovali, domači čuvaj mreže Federico Ravaglia pa je v 36. minuti v kazenskem prostoru podrl Nkunkuja. Ta je prevzel odgovornost za strel z bele pike in povišal vodstvo gostov.