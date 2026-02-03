Milan gladko do zmage v Bologni

Po manj kot polovici prvega polčasa je Zachary Athekame v kazenskem prostoru odlično našel samega Christopherja Nkunkuja, ki je z glavo sprožil naravnost v domačega vratarja. Žoga je nato pristala pri Adrienu Rabiotu, ta pa je z asistenco poskrbel, da je Ruben Loftus-Cheek zlahka poskrbel za spremembo začetnega izida. Rossoneri so še naprej prevladovali, domači čuvaj mreže Federico Ravaglia pa je v 36. minuti v kazenskem prostoru podrl Nkunkuja. Ta je prevzel odgovornost za strel z bele pike in povišal vodstvo gostov.
Hitro po začetku drugega dela tekme so nogometaši iz prestolnice mode zadeli še tretjič. Nepremišljeno podajo s strani igrišča je prestregel Rabiot in z natančnim strelom premagal Ravaglio ter postavil končni izid 0:3.
Serie A, 23. krog, torek, 3. 2. 2026, izid:
Bologna – Milan 0:3 (0:2)
Loftus-Cheek 20., Nkunku 39. (11-m), Rabiot 48.
