Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Prvenec Modrića za zmago Milana proti Bologni

Milano, 14. 09. 2025 22.56 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Nogometaši Udineseja so brez pomoči poškodovanega Sandija Lovrića v 3. krogu italijanske lige dosegli še drugo zmago in so trenutno na tretjem mestu lestvice. Videmčani so v gosteh z 1:0 ugnali Piso, edini strelec pa je bil Iker Bravo v 14. minuti.

Roma je imela priložnost, da po treh krogih ostane stoodstotna tako kot Napoli in Juventus, vendar je doma z 0:1 izgubila proti Torinu, potem ko je Giovanni Simeone zadel v 59. minuti.

Luka Modrić
Luka Modrić FOTO: AP

Obračun Milana in Bologne se je končal z 1:0. Luka Modrić je domače navijače razveselil z golom v 61. minuti, Christopher Nkunku pa je v končnici tekme takoj po vstopu v igro, zamenjal je Santiaga Gimeneza, ki je pred tem zadel vratnico, Milanu priigral lepo priložnost. Ob tem je tudi padel v kazenskem prostoru, zaradi česar so sodniki pokazali na najstrožjo kazen, a nato odločitev spremenili. To je tako razburilo trenerja domačih Massimiliana Allegrija, da je dobil rdeči karton. Kljub vsemu je Milan prišel do druge zmage, Bologna je ostala pri eni.

Atalanta je proti Lecceju iskala prvo zmago v sezoni in jo tudi dosegla, zmagala je s 4:1, dva gola je prispeval Charles De Ketelaere. Doslej zadnjeuvrščeni Sassuolo je proti Laziu slavil z 1:0, Alieu Fadera je dosegel edini zadetek v 70. minuti.

Preberi še Črnogorski najstnik Adžić veliki junak Juventusa ob zmagi nad Interjem

Že v soboto je Cagliari ugnal Parmo z 2:0, pri slednji Tjaš Begić ni dobil priložnosti za igro, Napoli je s 3:1 slavil v Firencah pri Fiorentini, razburljiv obračun pa sta prikazala Juventus in Inter, uspešnejši je bil slednji s 4:3, potem ko je v sodniškem dodatku za zmago zadel mladi Črnogorec Vasilije Adžić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, Serie A, 3. krog:

- sobota, 13. september:

Cagliari - Parma 2:0 (1:0)
(Tjaš Begić ni igral za Parmo)

Juventus - Inter 4:3 (2:1)

Fiorentina - Napoli 1:3 (0:2)

- nedelja, 14. september:

Roma - Torino 0:1 (0:0)

Atalanta - Lecce 4:1 (1:0)

Pisa - Udinese 0:1 (0:1)
(Sandi Lovrić zaradi poškodbe ni igral za Udinese)

Sassuolo - Lazio 1:0 (0:0)

Milan - Bologna 1:0 (0:0)

- ponedeljek, 15. september:

18.30 Verona - Cremonese

20.45 Como - Genoa

nogomet italijanska liga serie a milan atalanta roma
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
15. 09. 2025 11.30
+0
GRANDE LM10! Pri teh letih glavni igralec milana...spostovanje!
ODGOVORI
5 5
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256