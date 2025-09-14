Prvenec Modrića za zmago Milana proti Bologni

Roma je imela priložnost, da po treh krogih ostane stoodstotna tako kot Napoli in Juventus, vendar je doma z 0:1 izgubila proti Torinu, potem ko je Giovanni Simeone zadel v 59. minuti.

Obračun Milana in Bologne se je končal z 1:0. Luka Modrić je domače navijače razveselil z golom v 61. minuti, Christopher Nkunku pa je v končnici tekme takoj po vstopu v igro, zamenjal je Santiaga Gimeneza, ki je pred tem zadel vratnico, Milanu priigral lepo priložnost. Ob tem je tudi padel v kazenskem prostoru, zaradi česar so sodniki pokazali na najstrožjo kazen, a nato odločitev spremenili. To je tako razburilo trenerja domačih Massimiliana Allegrija, da je dobil rdeči karton. Kljub vsemu je Milan prišel do druge zmage, Bologna je ostala pri eni.

Atalanta je proti Lecceju iskala prvo zmago v sezoni in jo tudi dosegla, zmagala je s 4:1, dva gola je prispeval Charles De Ketelaere. Doslej zadnjeuvrščeni Sassuolo je proti Laziu slavil z 1:0, Alieu Fadera je dosegel edini zadetek v 70. minuti.