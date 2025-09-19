'Milan in Inter bosta do leta 2031 dobila najboljši stadion v Evropi'

"Že dolgo pripravljamo projekt za nov stadion v okrožju San Siro, vloženega je bilo veliko denarja in zagotovo bomo dosegli cilj," izjavo Paola Scaronija povzema calciomercato.com. Gre za 78-letnega gospodarstvenika, ki je bil v poslovni karieri na čelu italijanskih energetskih podjetij Enel in Eni.

Mestni svet lombardijske prestolnice je v sredo prižgal zeleno luč za nakup zemljišča, na katerem stoji stadion Giuseppe Meazza. Soglasje projektu je sledilo dogovoru milanskih klubov Interja in Milana, da bosta skupno financirala nakup zemljišča, ki vključuje tudi okolico stadiona, v višini 197 milijonov evrov. Projekt za nov stadion ima podporo milanskega župana Giuseppeja Sale.

Končni stroški gradnje novega stadiona so ocenjeni na 1,2 milijarde evrov. Za zdaj še ni znano, ali bo sedanji stadion Giuseppe Meazza z zmogljivostjo 75.000 gledalcev delno ali v celoti porušen. Stadion, ki ima častitljivih 98 let, je bil nazadnje deležen večje prenove pred svetovnim prvenstvom 1990 v Italiji.