Milan in Inter bosta igrala na Katedrali

Kluba sta danes s skupnim sporočilom za javnost obelodanila, kateri projekt sta izbrala za prenovo območja, kjer stoji njun sedanji stadion. V sodelovanju z mestnimi oblastmi so se v klubih odločili za projekt skupine Populous, ki je med drugim načrtovala tudi novi Wembley, stadiona za olimpijske igre v Sydneyju 2000 in Londonu 2012, novi Tottenhamov stadion v Londonu, pa tudi stadion Yankee v New Yorku.

Novi milanski stadion bo stal v neposredni bližini sedanjega objekta, obstoječi stadion z uradnim imenom stadion Giuseppe Meazza pa bodo zmanjšali in bo namenjen mlajšim kategorijam in tekmam ženskih ekip.

Navdih za elemente novega stadiona so arhitekti našli tudi v sloviti milanski katedrali, zato so se tudi odločili za takšno poimenovanje (Katedrala). V sporočilu za javnost niso razkrili, kakšna bo kapaciteta novega stadiona, v italijanskih medijih pa so se na podlagi skic pojavila ugibanja o približni številki 65.000 sedežev (sedanji jih ima 80.000). Stadion naj bi bil zgrajen do leta 2027.

Projekt ne predvideva le novega stadiona, pač pa bo temeljito ozelenel tudi mestni predel San Siro, saj bodo 110.000 kvadratnih metrov namenili parkom in drugim zelenim površinam.