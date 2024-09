Milan in Inter proti obnovi San Sira

"Kluba Milan in Inter sta zavrnila možnost modernizacije in rekonstrukcije San Sira, ki ga je predlagalo gradbeno podjetje WeBuild," je po srečanju z vodilnimi možmi klubov sporočil župan Milana Giuseppe Sala .

Prvotni načrti so namreč predvidevali obnovo ikoničnega objekta Giuseppe Meazza, Inter in Milan pa bi odkupila pravice za stadion in financirala obnovo, vendar sta milanska kluba to idejo zavrnila. Znova predlagata izgradnjo novega stadiona v bližini San Sira.

Načrt za nov stadion, imenovan Katedrala, je bil sicer predstavljen že leta 2021, a so ga hitro opustili. Predvideval je namreč rušenje legendarnega San Sira, nasprotovali pa so mu tudi domačini.