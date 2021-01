Juventini slavijo Chieso: Vedno poskušam pomagati ekipi

Italijanski nogometni prvoligaš Parma, za katerega igra slovenski reprezentant Jasmin Kurtić, je po četrtem zaporednem porazu odpustil trenerja Fabia Liveranija. Ekipa je zdaj na mestih, ki iz Serie A vodijo na nižjo raven tekmovanja. Klub je to sporočil po sredinem porazu z 0:3 proti Atalanti drugega slovenskega reprezentanta Josipa Iličića. Liverani se je ekipi pridružil na začetku sezone z dveletno pogodbo, pred tem je Lecce iz Serie C v treh letih pripeljal na najvišjo ligaško stopničko. Parma pa je na 16 tekmah te sezone osvojila le 12 točk in zdaj zaseda 17. mesto 20-članskega elitnega državnega tekmovanja.

'Igralci, kakršna sta Dybala in Ronaldo, vidijo reči, ki jih drugi ne' "Dobro sem, gre le za težave s kolkom, mišica ni poškodovana. Že jutri si bom opomogel. Nisem mogel preveč dobro teči, trenerju sem povedal, da ne morem sprintati, on pa se je odločil, kot se je," je za Sky Sport Italia po tekmi dejal Chiesa, ki je igrišče na robu solz zapustil že v 63. minuti.

Tik pred polčasom so Milančani uspeli izenačiti, ko je po protinapadu zadel Davide Calabria . Naveza Dybala-Chiesa je spet udarila v 62. minuti, ko je Argentinec tokrat s predložkom našel Italijana, ta pa je po samostojnem prodoru tokrat s še lepšim strelom v daljši kot ukanil Donnarummo. Rezervist Weston McKennie je Juventus na varno razdaljo oddaljil z enim prvih dotikov z žogo na tekmi, ko je pritisnil piko na i silovitemu prodoru soigralca Dejana Kuluševskega . To je bilo več kot dovolj za dvig na četrto mesto na lestvici, kjer ima Juve zdaj po 15 tekmah 30 točk.

Dvoboji AC Milana in Juventusa so bili nekoč vrhunci sezone v Serie A, a zaradi takšnih ali drugačnih težav obeh klubov je bilo odmevnih obračunov rdeče-črnih in belo-črnih bore malo. Vse to se je spremenilo v tej sezoni, ki so jo Milančani začeli z nepremagljivo serijo. A ta se je ob odsotnosti Zlatana Ibrahimovića , ki je že dlje časa poškodovan, končala v sredo zvečer. Juventus je v obračun vstopil s kar desetimi točkami zaostanka, v 20. minuti pa je za vodstvo "zeber" poskrbel Federico Chiesa , ki je po prekrasni podaji s peto Paula Dybale neubranljivo zadel mimo vratarja Gianluigija Donnarumme .

"Bolj kot karkoli drugega gre za stanovitnost predstav. Četudi ne zadeneš, moraš igrati dobro, moraš dati vse od sebe. Goli pa so plod tega,"je še dodal Chiesa. "Trener od mene zahteva, da se prebijam v medprostore, ker igralci, kakršna sta Dybala in Ronaldo, vidijo reči, ki jih drugi ne. Odgovornost je tu večja. Vedno sem velikodušen na igrišču, vedno poskušam pomagati ekipi, tudi v obrambi. Zelo sem srečen, ker smo v prvem polčasu, ko so nas napadli, skupaj trpeli kot ekipa. Danes je to izvrsten kolektivni rezultat, res smo veseli."

Pioli: Po takšni tekmi ni potrebno obžalovati ničesar

Trener Milana Stefano Pioliz varovanci ostaja na vrhu prvenstvene lestvice s 37 točkami, točko zadaj je mestni tekmec Inter, ki je v sredo popoldne izgubil v Genovi pri Sampdorii (1:2). Milančani so sicer igrali močno oslabljeni, poleg poškodovanega Ibrahimovića sta se z novim koronavirusom okužila Rade Krunićin Ante Rebić, že tako pa manjkajo tudi Sandro Tonali, Ismaël Bennacerin Alexis Saelemaekers. Tudi Juve se je v Milanu predstavil oslabljen: manjkali so Juan Cuadrado, Alex Sandro (oba sta v samoosamitvi) in poškodovani Alvaro Morata.

"Dolgo časa že nismo doživeli grdega občutka poraza," je za Sky Sport Italia dejal Pioli, ki je z Milančani nazadnje izgubil 5. novembra v Ligi Evropa z Lillom (0:3), v prvenstvu pa je bil nepremagan na 27 zaporednih obračunih, vse od poraza z Genoo (1:2) davnega 8. marca 2020.

"Igralce sem pohvalil, to so si zaslužili. Po takšni tekmi jim ni potrebno obžalovati ničesar, glave morajo držati pokonci," je dodal Pioli, ki je nekaj časa vodil tudi milanski Inter. Tudi gostujoči strateg Andrea Pirloje kot nogometaš branil barve obeh milanskih velikanov in bil po tekmi zadovoljen, ker so njegovi varovanci kljub pomembnosti tekme ostali zvesti svojim načelom.

Pirlo: Aprila bomo videli, kje smo

"Nismo gledali rezultatov ostalih ekip, ki so pred nami, bili smo osredotočeni na tisto, kar smo morali storiti," je dejal Pirlo. "Nocoj je bilo predvsem pomembno poiskati ta duh, duh moštva, ki si želi nadzirati igro, ki pride na tako slavno igrišče in se meri z ekipo, ki je prva na lestvici, a igra svojo igro,"je dodal Pirlo, ki z Juventusom lovi svoj prvi trenerski scudetto in skupno že desetega zaporednega za vedno bolj polne vitrine torinskega velikana.

Na kasnejši novinarski konferenci je še povedal: "Sezona je nevsakdanja z vseh vidikov, zaradi velikega števila tekem, zaradi pandemije. Na voljo imamo močan kader, danes smo pogrešali nekaj igralcev, a tisti, ki so jih nadomestili, so dali vse od sebe, da njihove odsotnosti ne bi obžalovali. Vse ekipe se soočajo s temi težavami, zato je pošteno, da vsi igramo pod enakimi pogoji. Pripravili smo se na takšno tekmo, s Federicom Chieso na desni, da bi se bolj ukvarjali z branjenjem in ne bi neovirano prehajali v napad. Zato smo izbrali Federica za desni bok. Favoritov ni, to smo že videli. Veliko tekem še moramo odigrati, veliko ekip se lahko meri za naslov. AC Milan je na vrhu, zato so še vedno tisti, ki jih je potrebno premagati. A nič se zdaj ne bo spremenilo, kot sem rekel že prejšnji teden. Moramo se osredotočiti nase, tekmo za tekmo, nato pa bomo aprila videli, kje smo."