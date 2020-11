Milan Mandarić pozitiven na novi koronavirus

Milan Mandarićje po slabem počutju opravil testiranje na novi koronavirus. Rezultati testa so bili pozitivni, zato je predsednik Olimpije že od sobote v osamitvi, so zapisali v Olimpiji.

V klubu bodo postopali v skladu s priporočenimi smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so še sporočili.

Srbsko-ameriški poslovnež, ki je letos septembra dopolnil 82 let, je Olimpijo prevzel sredi junija 2015 in jo že v prvi sezoni 2015/16 popeljal do naslova državnih prvakov po 21 letih, sezono 2017/18 pa so Ljubljančani končali z dvojno krono, lovoriko pokalnih in državnih prvakov.