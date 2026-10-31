Milan na mestnem derbiju Interju prizadejal prvi poraz v sezoni

Na 185. milanskem prvenstvenem derbiju je Milan prišel do 58. zmage. Tekmeca sta se 57-krat razšla brez zmagovalca, 70 zmag pa ima Inter. Milan je silovito odprl obračun in povedel po zadetku Christiana Pulišiča z glavo v četrti minuti. Američan je pred tem podaljšal pogodbo z rdeče-črnimi do konca sezone 2030/31 in podpis kronal z zadetkom.

Že v 10. minuti je Milan vodil z 2:0, potem ko je po še drugi podaji Diega Moreire zadel Adrien Rabiot. Moreira je na svoj račun prišel še v 43. minuti, ko je natančno meril iz prostega strela. Vmes je v 22. minuti znižal Alessandro Bastoni.

V drugem delu si Inter prave priložnosti ni priigral, za trenutek je imel na voljo enajstmetrovko, a so jo po pregledu iz sobe za Var razveljavili.