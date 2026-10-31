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Nogomet

Milan na mestnem derbiju Interju prizadejal prvi poraz v sezoni

Milano, 31. 10. 2026 23.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Inter vs Milan

Nogometaši Milana so zmagovalci osrednje tekme 10. kroga italijanskega nogometnega prvenstva. V mestnem derbiju so s 3:1 premagali Inter ter se mu približali na lestvici. V serie A dva kluba ostajata brez poraza, to sta vodilni Lazio in tretjeuvrščena Roma, ki je ugnala Udinese Sandija Lovrića.

Na 185. milanskem prvenstvenem derbiju je Milan prišel do 58. zmage. Tekmeca sta se 57-krat razšla brez zmagovalca, 70 zmag pa ima Inter. Milan je silovito odprl obračun in povedel po zadetku Christiana Pulišiča z glavo v četrti minuti. Američan je pred tem podaljšal pogodbo z rdeče-črnimi do konca sezone 2030/31 in podpis kronal z zadetkom.

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Že v 10. minuti je Milan vodil z 2:0, potem ko je po še drugi podaji Diega Moreire zadel Adrien Rabiot. Moreira je na svoj račun prišel še v 43. minuti, ko je natančno meril iz prostega strela. Vmes je v 22. minuti znižal Alessandro Bastoni.

V drugem delu si Inter prave priložnosti ni priigral, za trenutek je imel na voljo enajstmetrovko, a so jo po pregledu iz sobe za Var razveljavili.

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inter milan italijansko prvenstvo serie a

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