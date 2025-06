Milan ni bil Modrićev prvi izbor za zaključek kariere, želel je v ZDA

Po poročanju ameriškega športnega magazina Sports Illustrated bi lahko Modrić v naslednji sezoni, ki naj bi bila obenem tudi njegova zadnja v karieri, igral onkraj Atlantika. Ni skrivnost, da so Modrićevi agenti namreč ponudili usluge svojega klienta Interju iz Miamija, kjer si (zadnji) klubski kruh služijo številni nogometni zvezdniki v zatonu karier, na čelu z argentinskim velemojstrom okroglega usnja Lionelom Messijem.

"Klub v lasti slovitega Davida Beckhama je bil zelo naklonjen ideji, da bi že tako zvezdniški zasedbi dodali še vsaj eno ugledno ime pred začetkom nove klubske sezone. Ob Luki Modriću sta bila v igri za prihod na Florido tudi Kevin De Bruyne in po zadnjih informacijah Neymar. Toda vsi trije so na koncu ostali praznih rok in se dogovorili za nadaljevanje kariere na drugih naslovih. Modrić bo, če v zadnjem hipu ne bo prišlo do epskega preobrata, svojo kariero nadaljeval v vrstah Milana, De Bruyne je že pred časom podpisal za Napoli, medtem ko je Neymar podaljšal sodelovanje z domačim Santosom," so med drugim zapisali pri Sport Illustrated.