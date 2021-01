Pri Milanu upajo, da bo Ibrahimović kmalu v vrhunski formi

Po končanem nizu tekem brez poraza, AC Milan jih je v prvenstvu v ključno z minulo sezono nanizal kar 27, so varovanci trenerja Stefana Piolijaželeli na poraz z Juventusom (1:3) odgovoriti z novo zmago. Tekmec je bil na San Siru tokrat Juventusov mestni tekmec Torino, na klop pa se je po daljši odsotnosti zaradi poškodbe vrnil švedski zvezdnik Milana Zlatan Ibrahimović. Pioli ga je v igro poslal v drugem polčasu, po zadetku Rafaela Leaain enajstmetrovki Francka Kessiejapa je so takrat rdeče-črni že vodili z 2:0.

Razen prostega strela, ki ga je v prečko poslal Ricardo Rodriguez, torinski "biki" niso resneje zapretili milanskim vratom, domači privrženci nogometa pa so lahko pred TV-zasloni pet minut pred koncem tekme pozdravili še povratek Ibrahimovića. ki je nastopil prvič po poškodbi s tekme proti Napoliju 22. novembra.

Pioli: Zelo je močan v vsem, kar počne

"Zdaj se mora vrniti v dobro formo, mi pa moramo ugotoviti, kako bi mu to omogočili,"je za DAZNpo tekmi dejal Pioli. "Vedno je na voljo in sodeluje, poiskali bomo najboljšo rešitev. Zlatan je tako zelo močan v vsem, kar počne. Upajmo, da se bo čim prej vrnil v svojo najboljšo formo."

Torinčani, ki so ostali na 19. mestu, bi lahko na začetku drugega polčasa poskrbeli za veliko razburljivejše nadaljevanje, a je že sprejeto odločitev za najstrožjo kazen po prekršku Milanovega vezista Sandra Tonalijapo ogledu VAR-posnetkov razveljavil glavni sodnik Fabio Maresca. Tonali se je pri posredovanju tudi poškodoval in moral zelenico zapustiti na nosilih, s tem pa se je kriza s poškodbami v Milanellu še povečala. A bolj kot zaskrbljen zaradi nove poškodbe je bil domači trener Pioli zadovoljen, da je njegovo moštvo znalo odgovoriti po bolečem porazu na derbiju.

Pričakoval je takšen odziv ekipe

"Nisem bil presenečen, pričakoval sem takšen odziv," je na kasnejši novinarski konferenci še povedal Pioli. "Ekipa je mlada, a močna. Prvi polčas smo odigrali na zelo visoki ravni, nato je bilo v drugem polčasu pričakovano, da smo malce trpeli. Zelo sem zadovoljen. Zlatan je za nas zelo pomemben igralec, a tudi brez njega je ekipa še vedno uspela beležiti zelo dobre rezultate. Njegovo okrevanje zato pomeni ogromno. Nekaj časa bo še potreboval, upam pa, da bom za naslednjo tekmo s Cagliarijem že lahko računal na nekaj več igralcev,"je še povedal Pioli.

"Izgubili smo proti ekipi (Juventusu, op. a.), ki je v nekaterih trenutkih tekme stvari počela bolje od nas, a niso bili boljši, če gledamo celotno predstavo. Tekma z Juventusom nam je vlila dodatno prepričanje v našo kakovost in to, da smo na pravi poti. Danes smo videli nov dokaz tega, tako moramo nadaljevati. Naši tekmeci so močni, prvenstvo je naporno in vsi si nas želijo premagati. Moramo ostati osredotočeni in odločni."