Nogomet

Milan ostal brez Lige prvakov in odpustil vse ključne može

Milano, 25. 05. 2026 19.27 pred 19 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A.M.
Massimiliano Allegri in Igli Tare

Milan je v zadnjih petih krogih Serie A zbral vsega štiri točke in po porazu v zadnjem krogu padel na peto mesto, ki v naslednji sezoni ne prinaša Lige prvakov. Dan po velikem razočaranju je klub odpustil štiri ključne posameznike, nogo so dobili trener Massimiliano Allegri, izvršni direktor Giorgio Furlani, športni direktor Igli Tare in tehnični direktor Geoffrey Moncada.

Potem ko je sedemkratni zmagovalec Lige prvakov lansko sezono sklenil na skromnem osmem mestu, se je v letošnji odkrito podal v boj za naslov italijanskega prvaka. Dolgo je bil napeto bitko z mestnim rivalom Interjem, ki si je tri kroge pred koncem zagotovil 21. prvenstveno zvezdico, Milan pa je po porazu v zadnjem krogu padel na peto mesto.

Na zadnjih 10 tekmah sezone so rossoneri zbrali vsega 10 točk, italijanski mediji pa so v preteklih tednih namigovali, da bi poletje utegnilo prinesti nekaj sprememb v pisarnah. Manj kot 24 ur po porazu proti Cagliariju je postalo jasno, da bo na vodilnih položajih enega največjih klubov na svetu prišlo do popolnega preoblikovanja.

Nogometaši Milana po porazu na zadnji tekmi sezone
FOTO: AP

Po eni sezoni je službo izgubil legendarni trener Massimiliano Allegri, po natanko enem letu na položaju športnega direktorja pa brez službe ostaja tudi športni direktor Igli Tare, ki je hitro po začetku opravljanja omenjene funkcije v prestolnico mode pripeljal Luko Modrića. Po poraznem koncu sezone je vprašljiva tudi prihodnost hrvaškega zvezdnika. Ta naj bi pred mesecem dni v zameno za podaljšanje pogodbe navedel nekaj zahtev, med drugim tudi igranje v Ligi prvakov, kar Milanu ni uspelo.

Klub morata po neuspešni sezoni zapustiti tudi izvršni direktor Giorgio Furlani in tehnični direktor ekipe Geoffrey Moncada. Koga bo ameriška investicijska družba RedBird Capital Partners pripeljala na njihove položaje, za zdaj še ni jasno.

Igli Tare, Massimiliano Allegri in Giorgio Furlani
FOTO: AP

Iraola na radarju rdeče-črnih

Prvo ime na seznamu trenerskih kandidatov naj bi pri Milanu bil španski strokovnjak Andoni Iraola. Ta je klube stare celine nase opozoril v domovini pri Rayo Vallecanu, zadnja tri leta pa je uspešno vodil angleški Bournemouth. S češnjami je letos med angleško elito končal na odličnem šestem mestu in jim priboril zgodovinsko Ligo Evropa, a se nekoliko presenetljivo odločil, da sodelovanja ne bo podaljšal.

Andoni Iraola
Andoni Iraola
FOTO: AP

Gattuso novi trener Lazia, Sarri na klop Atalante

Poleg potresa v Milanu je na Apeninskem polotoku dan po koncu sezone prišlo še do nekaj odmevnih sprememb. Gennaro Gattuso, ki je nazadnje vodil italijansko izbrano vrsto, s katero se ni uspel uvrstiti na svetovno prvenstvo, bo v prihodnji sezoni vodil Lazio. Pred tem je (neuspešno) treniral Hajduk Split, Marseille, Valencio in Milan.

Trener rimskega Lazia je bil v tej sezoni Maurizio Sarri, ki bo po koncu poletja s trenersko kariero nadaljeval pri Atalanti. Italijanski strokovnjak ima na domačih tleh že veliko trenerskih izkušenj, vodil je namreč tudi Juventus, Napoli, Empoli in število nižjeligašev, eno sezono pa je preživel tudi na Otoku pri londonskem Chelseaju.

Maurizio Sarri in Gennaro Gattuso
Maurizio Sarri in Gennaro Gattuso
FOTO: Profimedia
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

NoriSušan
25. 05. 2026 19.59
Škoda ker so mi osebno najljuša ekipa iz Italije. Se spomenm časov ko je bil Berlusconi taglavni čist druga komanda
Odgovori
0 0
borjac
25. 05. 2026 19.55
"Milan ostal brez Lige prvakov in odpustil vse ključne može" , napačna informacija , niso izključili človeka , ki pobira denar , dela zdrahe in nič ne dela to je Ibrahimovića , sedaj se bo Ibra odpravil za 2 meseca v ZDA na svetovno prvenstvo , kjer bo reklamiral neko firmo , v Milanu pa se dogaja revolucija , lenuh pa v ZDA za 2 meseca.
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
25. 05. 2026 20.00
Ja sej niti ne morš vedt njegove vloge. Men se zdi d bi jih znou porihtat drugač
Odgovori
0 0
