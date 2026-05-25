Milan ostal brez Lige prvakov in odpustil vse ključne može

Potem ko je sedemkratni zmagovalec Lige prvakov lansko sezono sklenil na skromnem osmem mestu, se je v letošnji odkrito podal v boj za naslov italijanskega prvaka. Dolgo je bil napeto bitko z mestnim rivalom Interjem, ki si je tri kroge pred koncem zagotovil 21. prvenstveno zvezdico, Milan pa je po porazu v zadnjem krogu padel na peto mesto. Na zadnjih 10 tekmah sezone so rossoneri zbrali vsega 10 točk, italijanski mediji pa so v preteklih tednih namigovali, da bi poletje utegnilo prinesti nekaj sprememb v pisarnah. Manj kot 24 ur po porazu proti Cagliariju je postalo jasno, da bo na vodilnih položajih enega največjih klubov na svetu prišlo do popolnega preoblikovanja.

Po eni sezoni je službo izgubil legendarni trener Massimiliano Allegri, po natanko enem letu na položaju športnega direktorja pa brez službe ostaja tudi športni direktor Igli Tare, ki je hitro po začetku opravljanja omenjene funkcije v prestolnico mode pripeljal Luko Modrića. Po poraznem koncu sezone je vprašljiva tudi prihodnost hrvaškega zvezdnika. Ta naj bi pred mesecem dni v zameno za podaljšanje pogodbe navedel nekaj zahtev, med drugim tudi igranje v Ligi prvakov, kar Milanu ni uspelo. Klub morata po neuspešni sezoni zapustiti tudi izvršni direktor Giorgio Furlani in tehnični direktor ekipe Geoffrey Moncada. Koga bo ameriška investicijska družba RedBird Capital Partners pripeljala na njihove položaje, za zdaj še ni jasno.

Iraola na radarju rdeče-črnih

Prvo ime na seznamu trenerskih kandidatov naj bi pri Milanu bil španski strokovnjak Andoni Iraola. Ta je klube stare celine nase opozoril v domovini pri Rayo Vallecanu, zadnja tri leta pa je uspešno vodil angleški Bournemouth. S češnjami je letos med angleško elito končal na odličnem šestem mestu in jim priboril zgodovinsko Ligo Evropa, a se nekoliko presenetljivo odločil, da sodelovanja ne bo podaljšal.

Gattuso novi trener Lazia, Sarri na klop Atalante

Poleg potresa v Milanu je na Apeninskem polotoku dan po koncu sezone prišlo še do nekaj odmevnih sprememb. Gennaro Gattuso, ki je nazadnje vodil italijansko izbrano vrsto, s katero se ni uspel uvrstiti na svetovno prvenstvo, bo v prihodnji sezoni vodil Lazio. Pred tem je (neuspešno) treniral Hajduk Split, Marseille, Valencio in Milan. Trener rimskega Lazia je bil v tej sezoni Maurizio Sarri, ki bo po koncu poletja s trenersko kariero nadaljeval pri Atalanti. Italijanski strokovnjak ima na domačih tleh že veliko trenerskih izkušenj, vodil je namreč tudi Juventus, Napoli, Empoli in število nižjeligašev, eno sezono pa je preživel tudi na Otoku pri londonskem Chelseaju.