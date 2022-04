Milan po Interjevem spodrsljaju proti Bologni ostaja v vodstvu

Nogometaši Interja so v zaostali tekmi 20. kroga italijanskega prvenstva gostovali v Bologni in izgubili z 1:2. S tem so doživeli mogoče enega kjučnih porazov v boju za prvaka, saj ima mestni tekmec Milan štiri kroge pred koncem na vrhu lestvice dve točki več. Na preostalih današnjih tekmah je Udinese z visokih 0:4 ugnal Fiorentino, Atalanta in Torino pa sta se po osmih zadetkih razšla brez zmagovalca.

Inter, pri katerem je bil slovenski vratar Samir Handanović zaradi težav s hrbtom tokrat na klopi za rezervne igralce in ga je zamenjal Ionut Radu, je povedel že v tretji minuti z izjemnim golom Ivana Perišića. Denzel Dumfries je iz avta vrgel dolgo žogo Hrvati, ta pa si je z Nicolom Barello izmenjal kratko podajo ena-dva, žogo poslal med noge Muse Barrowa in nato z roba kazenskega prostora z levico matiral vratarja Bologne. icon-expand Ivan Perišić FOTO: AP Po nekaj manj kot pol ure igre je izenačil Marko Arnautović, ki je izkoristil odličen predložek Barrowa, zmagoviti gol pa je po res veliki napaki Interjevega rezervnega vratarja Raduja dosegel Nicola Sansone v 81. minuti. icon-expand Nicola Sansone FOTO: AP Po porazu ima Inter zdaj 72 točk s 34 tekem. Napoli na tretjem mestu zaostaja za sedem, Juventus na četrtem pa za osem točk. Prva štiri mesta prinašajo igranje v ligi prvakov, peto, na katerem je trenutno Roma, evropsko ligo, šesto, ki ga zaseda Lazio, pa konferenčno ligo. icon-link Statistika tekme Bologna - Inter FOTO: Sofascore.com Ekipe so sicer odigrale še dve zaostali tekmi 20. kroga. Udinese je v gosteh premagal sedmouvrščeno Fiorentino s 4:0. Pablo Mari, Gerard Deulofeu, Walace in Iyenoma Udogie so bili strelci za bodoči klub slovenskega reprezentanta Sandija Lovrića. Osmouvrščena Atalanta, še vedno brez Josipa Iličića, pa je gostila Torino, tekma pa se je končala s 4:4. Luis Muriel je dosegel dva gola za domače, oba z bele pike, prav on je v 84. minuti postavil končni izid. Pri gostih pa je dva gola, prav tako je šlo za enajstmetrovki, dosegel Saša Lukić. icon-expand Saša Lukić FOTO: AP Izidi: Fiorentina - Udinese 0:4 (0:2) Atalanta - Torino 4:4 (2:2) (Josipa Iličića ni bilo v kadru Atalante) Bologna - Inter 2:1 (1:1) (Samir Handanović je zaradi težav s hrbtom tokrat sedel le na klopi za rezervne igralce Interja)