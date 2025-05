Milan po preobratu še ohranja možnosti za uvrstitev v Ligo prvakov

Nogometaši Milana in Bologne so na San Siru odprli 36. krog italijanskega prvenstva. Rossoblu so povedli, nato pa je sledil preobrat zasedbe iz prestolnice mode in pomembna zmaga v boju za mesta, ki prinašajo uvrstitev v Ligo prvakov (3:1). Moštvi se bosta v sredo znova pomerili v finalu italijanskega pokala v Rimu.