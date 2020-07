Milan predstavil nove drese in namignil na prihodnost z Ibrahimovićem

Stvari se pri Milanu očitno premikajo na bolje. Po desetletju, ki ga bodo navijači Rossonerov skušali čim prej pozabiti, se na San Siru pod vodstvom Stefana Piolija rojeva ekipa, ki bi lahko v prihodnosti mešala štrene najboljšim. Da je to prepoznalo tudi vodstvo kluba, je bilo jasno, ko z Ralfom Rangnickom ni doseglo dogovora in je novo pogodbo podpisal trenutni trener.

Nova potrditev, da bi priljubljeni Ibra utegnil ostati tudi v prihodnje, je predstavitev novih domačih dresov, na kateri poleg Alessia Romagnolija , Hakana Calhanogluja in Thea Hernandeza pozira prav Ibrahimović. Številni italijanski mediji so zato video že označili za nov dokaz, da Šved še ni rekel zadnje. Na spletni strani časopisa La Gazzetta dello Sport so denimo zapisali: "(Ibrahimovićeva, op. a.) prisotnost izgleda kot jasen marketinški namig. Možnosti, da švedski napadalec ostane na San Siru, se povečujejo iz dneva v dan."

Nove domače drese bodo kot običajno krasile črne in rdeče črte. Ob predstavitvi so pri Milanu sicer zapisali, da so inspiracijo iskali v eleganci in veličastnosti mesta, ki ga krasi predvsem izjemna arhitektura. Milančani bodo drese prvič nosili 2. avgusta, ko se bodo doma pomerili s Cagliarijem.