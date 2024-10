Milan premagal Lecce in skočil na vrh lestvice

Varovanci Paula Fonsece so že v prvem polčasu postavili temelje za tretjo zmago v prvenstvu. Po enakovrednem začetku so domači odpor Lecceja strli med 38. in 43. minuto, ko so zadeli trikrat. Natančni so bili Alvaro Morata, Theo Hernandez in Christian Pulisic.

V drugem polčasu so si domači malce otežili delo po rdečem kartonu Davideja Bartesaghija v 80. minuti, a razmerij moči na zelenici to ni spremenilo.