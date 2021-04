Milan preživel neposredni rdeči karton Zlatana in vpisal nove tri točke

Švedski napadalec balkanskih korenin je že v osmi minuti sicer podal za zadetek Anteja Rebića, še pred iztekom prvega polčasa pa je na 2:0 povišal Franck Kessie. V drugem polčasu je sledila izključitevZlatana Ibrahimovića (zaradi ugovarjanja oz. nešportnega obnašanja) v 61. minuti tekme, kar so domačini izkoristili in že čez šest minut prekRiccarda Gagliola znižali na 1:2. A to je bilo tudi vse, kar je domačinom uspelo, končnih 3:1 je v sodnikovem dodatku postavil Rafael Leao.