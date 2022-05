Milan z zmago v zadnjem krogu po enajstih letih znova prvak

Prav Inter je branil naziv državnega prvaka in je po zaostanku dveh točk pred zadnjim krogom upal na čudež. Svojo nalogo na domačem stadionu so Samir Handanović in njegovi soigralci opravili pohvalno. V prvem polčasu sicer niso zadeli, ampak jih je spodbuda trenerja Simoneja Inzaghija med polčasom očitno zadostno spodbudila, da so že po 57 minutah vodili 3:0. V 49. minuti je naprej mrežo gostov zatresel Hrvat Ivan Perišić. Njegovemu vzoru pa je z zadetkoma v 55. in 57. minuti pohvalno sledil Joaquin Correa.