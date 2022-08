Prvak Milan z zmago začel novo sezono

Videmčani, pri katerih Jaka Bijol ni dobil priložnosti za igro, Sandi Lovrić pa je igral od 76. minute, so na San Siru hitro vodili, že v drugi minuti je zadel Rodrigo Becao. Theo Hernandez z bele pike in Ante Rebić sta v 11. in 15. minuti poskrbela za preobrat, toda ob koncu polčasa je Adam Masina znova poravnal izid. Brahim Diaz je takoj po začetku drugega polčasa domače povedel v vodstvo s 3:2, zmago pa je po Diazovi podaji zapečatil Rebić s svojim drugim golom na tekmi v 68. minuti.

Z zmago je sezono začela tudi Atalanta, pri kateri v kadru ni bilo Josipa Iličića, na katerega v Bergamu ne računajo več. La Dea je slavila v Genovi pri Sampdorii z 2:0, Rafael Toloi v 26. in Ademola Lookman v 94. minuti sta bila strelca.

Danes sta še tekmi Lecce - Inter in Monza - Torino, v nedeljo bo Fiorentina gostila Cremonese, Lazio Bologno, Salernitana Romo, Spezia pa Empoli z Leom Štulcem in Petrom Stojanovićem ter tudi mladim vratarjem Lovrom Štubljarjem. V ponedeljek bodo krog končali Hellas Verona in Napoli ter Juventus in Sassuolo.