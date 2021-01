Neuničljivi Ibra popeljal Milan do nove zmage

AC Milan je zabeležil drugo zaporedno zmago v italijanskem prvenstvu, po Torinu je "padel" še Cagliari in rdeče-črni imajo na prvem mestu lestvice 43 točk. Drugi je mestni tekmec Inter, ki je zbral 40 točk, Samir Handanović in soigralci so nazadnje na derbiju premagali moštvo torinskega Juventusa, aktualnega prvaka lige. Cagliari pa je po porazu le na 17. mestu lestvice in blizu nevarnega območja in boja za obstanek.

Trener Milana Stefano Pioli je na igrišče poslal naslednjo enajsterico: Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli, Diogo Dalot, Sandro Tonali, Franck Kessie, Samu Castillejo, Brahim Diaz, Jens Hauge, Zlatan Ibrahimović.

Na zadnji tekmi 18. kroga Serie A se je znova izkazal švedski napadalec Zlatan Ibrahimović, ki je prispeval oba gola, po enega v vsakem polčasu. Prvega je dosegel že v sedmi minuti, uspešen je bil iz enajstmetrovke, drugega pa v 52. minuti (sodnik si je pomagal s tehnologijo VAR, saj je gol priznal po ogledu video posnetka). Za neuničljivega Ibro je bil to že 12. gol v sezoni.

Milančani so v 74. minuti ostali brez Alexisa Saelemaekersa, ki je dobil drugi rumeni karton (in posledično rdečega) in je moral z igrišča. Belgijec je na igrišče prišel v 66. minuti, dobil prvi rumeni karton že dve minuti kasneje, nato pa kot omenjeno v 74. minuti še drugega za predčasen odhod v slačilnico. A to ni predstavljalo velikih težav za vodilno moštvo lige, saj se izid ni spremenil.