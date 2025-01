Na tekmi med Atalanto in Juventusom brez zmagovalca, Milan do treh točk v Comu

V zaostalih tekmah 19. kroga italijanske Serie A sta se v torek udarila Atalanta in Juventus ter Como in Milan. Milančani so v Comu prišli do treh točk, medtem ko so se bergamasci in bianconeri razšli z neodločenim izidom. Na vrhu prvenstvene lestvice ostaja Napoli, se pa je Atalanta pri 43 točkah izenačila z drugouvrščenim Interjem.