Milančani pripravljeni odšteti 70 milijonov evrov za tri Realove nogometaše

Ni skrivnost, da Rossoneri želijo okrepiti zasedbo, ki bi v novi sezoni odločneje napadla najvišja mesta v italijanski Serie A. Za to pa bo potrebovala širši in predvsem močnejši igralski kader, ki ga v svetovni prestolnici mode želijo okrepiti s tremi 'odvečnimi' člani madridskega Reala - Luko Jovićem, Brahimom Diazom in Oscarjem Rodriguezom.

O tem v zadnjih dneh poročajo italijanski mediji, ki po večini povzemajo španska Mundo Deportivo in Marco, da so v vrstah AC Milana za omenjeno trojico potencialnih okrepitev pripravljeni odšteti približno 70 milijonov evrov.

"Na prvi pogled se to zdi odločno premalo denarnih sredstev, če vzamemo v obzir dejstvo, da je samo za nakup Luke Jovića lansko poletje Real odštel 60 milijonov evrov. Je pa res, da je tržna vrednost omenjenega nogometaša v zadnjih 12 mesecih močno padla; na eni strani zaradi njegovih slabih predstav v belem dresu in na drugi zaradi pandemije koronavirusa. V tem primeru bi Jović Milančane stal približno 40 milijonov evrov, za Rodrigueza bi utegnili odšteti 20, za Diaza pa nekje med 10 in 15 milijonov evrov. To bi bil finančno gledano idealen scenarij za sedemkratnega evropskega klubskega prvaka, ki bi z omenjeno trojico pridobil na kakovosti za naslednjo sezono," so med drugim zapisali pri Mundu.