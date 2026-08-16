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Nogomet

Milanič po derbiju: Igrali smo prepočasi in brez pravih idej

Ljubljana, 16. 08. 2026 08.58 pred 15 minutami 3 min branja 1

Avtor:
R.S.
Darko Milanič

Za nami je prvi letošnji večni derbi med ljubljansko Olimpijo in Mariborom. Ko je že vse kazalo na zmago zelenih v Stožicah, je v zaključku tekme končni rezultat na 1:1 z golom v 85. minuti postavil rezervist Luka Zahovič. Glede na videno na igrišču je bil remi popolnoma pravičen. A trener vijoličastih Darko Milanič je mnenja, da bi morali njegovi varovanci na igrišču pokazati boljšo predstavo.

V ljubljanske Stožice so se v vlogi favorita podali Mariborčani, ki so v dosedanjem delu sezone pokazali več od ljubljanske Olimpije, kar kaže tudi stanje na lestvici. A zmaji so ravno proti večnim rivalom pokazali najboljšo predstavo v letošnji sezoni, kar se je poznalo predvsem v prvem polčasu, ko je imela Olimpija nadzor nad potekom igre, ki jo je kronala z zadetkom Jošta Urbančiča za vodstvo pozno v sodnikovem podaljšku prvega polčasa.

Olimpijo je v vodstvo popeljal Urbančič globoko v zaključku prvega polčasa.
Olimpijo je v vodstvo popeljal Urbančič globoko v zaključku prvega polčasa.
FOTO: Aljoša Kravanja

Vijoličasti so se v drugem polčasu osredotočili na izenačenje, a niso imeli nobene prave ideje. Kljub temu je nogometašem Maribora ob zaključku tekme uspelo zadeti in iztržiti remi. V 85. minuti je za delitev točk poskrbel rezervist Luka Zahovič po lepi podaji Nejca Viherja. Da bi gostujoče moštvo lahko iztržilo več, se je po tekmi zavedal tudi trener vijoličastih Darko Milanič.

Luka Zahovič (desno) je zadel za končni rezultat 1:1.
Luka Zahovič (desno) je zadel za končni rezultat 1:1.
FOTO: Aljoša Kravanja

"Ker je nasprotnik dolgo vodil, sem lahko zadovoljen z remijem. S prikazanim pa ne. Moje mnenje je in moram biti iskren, da bi lahko derbi odigrali bolje. Tudi pričakoval sem, da ga bomo. Nismo imeli prave ideje, kako jih prebiti. Vse do trenutka, ko je vstopil v igro Zahovič in smo lepo izkoristili prostor med njihovimi osrednjimi branilci ter veznimi igralci in prišli do zadetka. Menjave so nam dale energijo, velja pohvaliti vse fante, ki so pozneje prišli v igro," je bil po koncu derbija o oceni tekme realen Milanič.

Darko Milanič
Darko Milanič
FOTO: Luka Kotnik

Obračun se je glede na prikazano na nogometni zelenici pravično končal z neodločenim izidom, Milanič je bil po tekmi sicer iskren, da je bil zadovoljen z remijem, ne pa z igro, ki so jo na igrišču pokazali njegovi varovanci. "Sledila bo analiza in se bomo o vsem skupaj še pogovarjali, toda trenutno bi izpostavil predvsem to, da smo glede na kakovost, ki jo imamo, in glede na raven, na kateri moramo igrati, v prevelikem delu tekme igrali prepočasi. Nasprotnik se je zato lahko lepo postavil in je imel dovolj časa za organizacijo. Pri drugih žogah so bili uspešnejši od nas, v sredini igrišča so imeli številčno premoč in skozi tekmo se s tem nismo najbolje spopadli. Pozneje, ko se je njihova intenzivnost nekoliko zmanjšala, niso več pobirali vseh drugih žog in se po dolgih podajah niso več tako uspešno priključevali napadu. Takrat smo imeli tekmo dejansko pod nadzorom, vendar nam je še vedno manjkala prava ideja v napadu."

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Trener vijoličastih je podal tudi svoje mnenje o ponovnih vložkih navijačev z obeh strani, ki so poskrbeli, da je bilo srečanje v obeh polčasih za nekaj minut prekinjeno. "Tokrat so dolge prekinitve šle bolj na roko domači ekipi. Po eni izmed njih smo tudi prejeli zadetek, ki bi ga lahko preprečili. Šlo je za situacijo, ki jo oni ponavljajo in na katero bi se morali bolje odzvati. Tudi v drugem polčasu, ko smo izvajali pritisk na njihov gol in bili večkrat v kazenskem prostoru, je sledila nova prekinitev. Ponovno nam je vzela ritem, tokrat se na te zadeve res nismo najbolje odzvali."

Tekma je bila zaradi vložkov navijačev tako v prvem kot drugem polčasu prekinjena.
Tekma je bila zaradi vložkov navijačev tako v prvem kot drugem polčasu prekinjena.
FOTO: 24ur.com

Poleg same igre na igrišču in navijaških vložkov je bila osrednja tema vseh analiz tudi gol Olimpije, ki je bil, čeprav se je sprva zdelo, da gre za prepovedan položaj, na koncu po pregledu videoanalize sodnikov priznan. "O tem bodo verjetno sledile debate v medijih in ne bi veliko komentiral. Ko sem videl posnetek, se mi je zdelo, da je šlo za prepovedani položaj. Toda zadetek je bil priznan in gremo naprej. Z jasnim zavedanjem, da moramo biti boljši. In smo lahko boljši," je zaključil trener Maribora.

Maribor bo naslednjo tekmo v državnem prvenstvu odigral v Ljudskem vrtu proti nogometašem Brava.

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nogomet olimpija maribor Darko Milanič trener

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Uporabnik1935308
16. 08. 2026 09.20
Milanič, lepo povedano, pošteno.....
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