Milanič zadovoljen z začetkom sezone, a napoveduje srdit boj za prvaka

Maribor se nogometno prebuja. Čeprav je nova sezona še v povojih, je v mestu ob Dravi čutiti nogometno mrzlico, ki je štajerskemu delu Slovenije manjkala že vrsto let. Vijolični zasedajo prvo mesto, takoj pa so bile vidne posledice pragmatičnega nogometa, ki ga goji povratnik na klop 16-kratnih prvakov Darko Milanič. Izolčan je uvedel mirnost in stabilnost, ki so jo privrženci najtrofejnejšega slovenskega kluba tako zelo pogrešali. 58-letnik poudarja, da kljub temu, da je z začetkom sezone izredno zadovoljen, ekipa še ni na najvišjem nivoju: "Ko smo začeli, smo želeli vzpostaviti neko novo energijo in to nam je tudi uspelo. Izgledamo dobro, igralci so takoj sprejeli moj način dela, kar mi je izredno všeč. Ekipa ni enotno pripravljena, nekateri so se nam priključili kasneje, tudi s pripravami smo začeli relativno pozno. Na treningih in tekmah smo pokazali všečen nivo, lahko pa je tudi boljše," je povedal v uvodu pogovora z našim novinarjem Tadejem Vidrihom.

Je slovenska liga boljša kot v njegovem zadnjem obdobju?

Milanič je v Mariboru spisal že dve izredno lepi poglavji. Najprej je Štajerce po dolgi suši vrnil na slovenski prestol, nato pa je odlične rezultate dosegal v evropskih tekmovanjih; podpisal se je tudi pod drugo in tretjo uvrstitev Vijoličnih v elitno Ligo prvakov. Pri primerjavi naše lige danes in v njegovih prejšnjih obdobjih pa je bil morda malce presenetljivo bolj naklonjen kakovosti trenutne Prve lige: "Ne bom rekel, da trenerji v tisti prvi seriji niso bili dobri, vendar mislim, da so ti trenerji danes v ligi zelo dobro pripravljeni. Vsak ima neko drugačno strategijo in na to je treba biti zelo pozoren pred vsako tekmo. Ekipe so odlično natrenirane." Čeprav se za naslov realno borita zgolj Celje in Maribor, je Milanič mnenja, da v našem prvenstvu ni "naivnih" ekip: "Začetek je pokazal, da bo res vsaka tekma zahtevna. Ni več lahkih tekmecev. To je dobro za naš nogomet, saj obeta zanimivo prvenstvo. Točke bodo jemale tudi ekipe, ki na prvenstvu niso tako visoko."

Derbije ima najraje, s težavami Olimpije se ne ubada

Eden naših najtrofejnejših trenerjev ima za sabo že nešteto večnih derbijev z ljubljansko Olimpijo. Predvsem v svojem drugem obdobju so obračuni dveh največjih tekmecev poskrbeli za najbolj kultne nogometne prizore v zgodovini našega prvenstva. Ljubljančani v tekmo vstopajo z gromozanskimi težavami, ki so že zdavnaj presegle meje travnate površine, a Milanič je zelo izkušeno zatrdil, da ga to ne zanima: "Jasno je, da se bomo ukvarjali sami s seboj. Zanima me naša igra in kako bomo nastopali. Nasprotnika smo dobro analizirali, tako da se bomo lahko na srečanje odlično pripravili. Zavedamo se, kaj ta tekma pomeni našim navijačem. Želimo vzbuditi neko upanje, od fantov želim videti podobno igro kot na prvih štirih tekmah." Na derbije ima lepe spomine, a ni posebej izpostavljal točnih tekem, ki so se mu najbolj vtisnile v spomin. Maribor je obe domači tekmi letošnje sezone odigral pred praznimi tribunami, saj še vedno služi kazen iz zadnjega derbija, ko so Viole z uporabo pirotehničnih sredstev predčasno prekinile slovensko tekmo vseh tekem. Kljub praznim sedežem je v mestu ob Dravi čutiti nek nov nogometni veter, ko pa se bodo navijači vrnili v Ljudski vrt, pa bo ta zapihal še močneje: "Navijači nam bodo dali dodaten zagon, nas spodbujali in nam pomagali biti še boljši."

Ne pričakuje utrujenega Celja