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Nogomet

Maribor 'živi za zmage', Olimpija pa niza poraze

Maribor, 26. 07. 2026 10.50 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.M.
Maribor - Charlton

Mariborčani so v soboto zaspali z nasmehom. Njihovi ljubljenci so namreč vknjižili prvo prvenstveno zmago in (začasno) skočili na vrh lestvice, večni rivali pa še drugič izgubili in zasedajo samo dno razpredelnice. Predstava vijoličastih je osrečila tudi Darka Milaniča, ki meni, da se lahko igralci po zmagi nekoliko sprostijo.

Čeprav so bile tribune Ljudskega vrta v soboto zvečer zaradi kazni prazne, se je na južni ploščadi nabralo lepo število navijačev, ki je pospremilo preudarno predstavo Maribora. Domači so po lepi akciji hitro povedli prek Bradleyja Mbonda in bili v prvem polčasu še nekajkrat nevarni predvsem prek Isaaca Tshipambe, ki trenutno igra kot prerojen.

Isaac Tshipamba
Isaac Tshipamba
FOTO: Luka Kotnik

Slednji je bil v lanski sezoni tarča številnih kritik, pred dvema tednoma pa na zadnji pripravljalni tekmi zabil proti Charltonu in bil tudi tokrat eden najvidnejših posameznikov srečanja. Odlično predstavo je kronal s sijajnim zadetkom za povišanje vodstva, končni izid 3:0 pa je po napaki v gostujoči obrambi postavil Tio Cipot.

"Veseli smo treh točk in visoke zmage, ki smo si jo prigarali. Takšen odnos nas mora krasiti tudi v prihodnje. Popolnoma jasno je, da si fantje zaradi prikazanega odnosa in dobro opravljene tekme zaslužijo čestitke," je dejal trener najtrofejnejšega slovenskega kluba Darko Milanič in v isti sapi poudaril, da morajo nekatere zadeve še izboljšati.

Darko Milanič
Darko Milanič
FOTO: Luka Kotnik

"To zmago smo potrebovali tudi z namenom, da se fantje nekoliko sprostijo. Ob rezultatu je prinesla tudi to, da igralci vidijo, kaj pomeni živeti za zmago v vsakem trenutku. Živeli so za zmago, njihova miselnost je bila prava," je še dodal Milanič, ki ga z varovanci v naslednjih tednih čaka zahteven razpored: "Radi igramo močne tekme, tukaj se moramo pokazati. Pripravili se bomo, da bomo pravi in na ravni tekme."

Maribor bo namreč že naslednji konec tedna odigral štajerski derbi v Celju, sledi domača tekma proti Kopru, peti krog pa prinaša večni derbi v Ljubljani, kjer je v tem trenutku prva ekipa mesta Bravo. Ta je v prvem krogu prvenstva porazil Olimpijo in uspešno začel tudi pot v evropskih kvalifikacijah, zmaji pa so po neuspehu na mestnem derbiju pozornost preusmerili na tekmo v Murski Soboti, od koder so se vrnili brez točk.

Olimpija - Mura
Olimpija - Mura
FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Pričakovano so z vstopom v novo sezono izredno nezadovoljni tudi navijači zelenobelih, ki so porazne predstave spremljali že v pripravljalnem obdobju in se v tekmovalni del sezone niso podali z veliko mero samozavesti. Skrbi jih tudi kadrovanje kluba.

"Spet ste se lahko prepričali, kako nogometaši nosijo dres Olimpije. Če smo lansko sezono trpeli, letos temu ne bo tako. Na hitro navoženi tujci, brez strategije, varčevanje na vsakem koraku. Nič dobrega se ne piše, a dejstvo je, da za spremljanje porazov ne potrebujemo falange tujcev. Naj igrajo mladinci, vodstvo pa se naj v vmesnem času pogleda v ogledalo," so v zapisu na družbenih omrežjih sporočili Green Dragonsi.

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