Milanič ne bo prevzel reprezentance, Branko Oblak ostro o Matjažu Keku

Najtrofejnejši slovenski klubski trener Darko Milaničje pred naslednjimi preizkušnjami v državnem prvenstvu predsedniku Radenku Mijatoviću sporočil, da ga bo v primeru klica zaman prepričeval, da naj sede na izpraznjeni stolček slovenske nogometne reprezentance.

"Razmišljam, kako se bomo postavili proti Gorici in kako bomo zmagali naslednji konec tedna. Za kaj drugega niti ni prostora," je Večerprenesel izjavo Milaniča. "Kaj sem rekel lani? Osredotočen sem na zgodbo v Mariboru, zato lahko tudi letos odgovorim podobno. Če bi spremenil mnenje, ko bi me poklical Mijatović? Ne. Čas je za nekoga – če je to tujec ali naš trener, ni pomembno –, ki bo dobil dve tekmi, da nas 'napali', da vzamemo drese, zastave in gremo na tekmo. Zmago rabimo. Saj bomo v vsaki prestavi našli tisoč napak, velikokrat pa pozitiven rezultat misli obrne v pravo smer."

Branko Oblak: Koga bo Mijatović namočil zdaj?

In medtem, ko se v javnosti (spet) pojavlja tudi ime športnega direktorja vijoličastih Zlatka Zahovića, je še ena slovenska nogometna legenda obračunala s kandidatom, ki si ga po javnomnenjskih raziskavah na klopi reprezentance želi največ ljudi. Branko Oblakse je namreč ostro lotil Matjaža Keka, za katerega meni, da je po njegovem selekcioniranju zgolj pobral smetano in s sadovi njegovega dela popeljal izbrano vrsto na svetovno prvenstvo leta 2010. Podobno vlogo je, morda, zdaj za svojega naslednika odigral Tomaž Kavčič...

"Sam sem že takoj po tekmi s Ciprom vprašal Mijatovića, koga bo zdaj namočil. Ta reprezentanca ni tako slaba, kot slabo igra, in treba je narediti red. Kavčič bi tekmo moral že začeti drugače, ne pa da se igralci na začetku zaženejo in potem crknejo. Po eni strani bi mi bilo všeč, da bi za selektorja zdaj prišel Kek, da se bo nasadil. Pred dvanajstimi leti je zamenjal mene in se z istimi igralci uvrstil na SP. Po mojem nasvetu je ven vrgel le dva, ki sta ponočevala," je za Ekipo SN dejal Oblak.

En preveč govori, drugi pa ...

Na te besede se je očitno odzval tudi dolgoletni vratar izbrane vrste Mladen Dabanović, ki se je pošalil na račun upokojenega Oblaka in še vedno aktivnega, a redkobesednega in v zadnjem času (pre)večkrat odsotnega vratarja Atletica Jana Oblaka.

"Z Oblaki same težave ... En preveč govori, drugi molči ..."je na Twitterju zapisal Dabanović.