Milanič o 'kriminalki' v Beogradu: Zame je Partizan nekaj drugega

"Lepo je biti spet doma," nam je uvodoma zaupal Izoljan Darko Milanič . V rodni kraj se je vrnil v prvi polovici maja, ko se je razšel s Slovanom iz Bratislave. To je bila milo rečeno nenavadna odločitev klubskega vodstva, saj je slovenski strateg, nekaj spodrsljajem navkljub, razmeroma varno vodil moštvo proti naslovu prvaka, ki ga je to naposled tudi osvojilo. "Nekatere stvari so se v klubu začele spreminjati, vsi smo začeli popuščati po malem. /.../ Zame je to vseeno pozitivna epizoda v življenju, čeprav je res, da je manjkalo neverjetno malo, da tam ostanem do konca prvenstva. Kot ste rekli, malce čudno je izpadlo." 53-letnik nekaj ponudb že ima, zaenkrat ga še nobena ni premamila, a to je le vprašanje časa, trdi: "Ne rabim hiteti, v isti sami pa lahko povem, da bi rad delal."

Imel je dosti časa, da si je lahko ogledal razplet zaključka slovenskega prvenstva: "Zanimivo je bilo, da je Olimpija svojo prednost tako hitro zapravila, končni razplet pa me ni pretirano presenetil," je nekdanji trener Maribora pospremil prvi naslov Mure v zgodovini: "Sicer sem menil, da ima Maribor več izkušenj z igranjem težkih, odločilnih tekem, a sem hitro uvidel, da jih trenutno moštvo nima." Prav te, 'mariborske' izkušnje, je na Fazanerijo prinesel nekdanji trener vijoličastih, zdaj črno belih, Ante Šimundža : "Ante je v Prekmurju kot riba v vodi. Izredno delo opravlja. Ne bom prvi, ki to reče, ampak je res dodana vrednost moštva," tako Mariborčanu dalmatinskih korenin polaska Primorec.

Kljub temu, da je letošnji Euro prišel, kot pravi, 'zelo po tihem', je prepričan, da se bomo sčasoma 'ogreli'. Za favorita je označil Francijo. "Kje naj sploh začnem, v napadu ali obrambi? V napadu Benzema, Griezmann in Mbappe, v sredini Pogba in Kante ... Selektor Didier Deschamps je odličen. Ne čudi, da so prvi favoriti. Daleč lahko pride tudi Belgija." Med reprezentancami iz širšega kroga favoritov pa je izpostavil Italijo in predvsem Portugalsko: "Gre za aktualne evropske prvake, Cristiano Ronaldo je zelo ambiciozen. Gre za moštvo, ki zna tekmovati. To sta večkrat poudarila tudi Zlatko Zahović in Miran Pavlin, ki imata izkušnje z njimi. Oni znajo kdaj na zelenici kaj tudi 'ukrasti'. Severni Makedoniji, sicer debitantki, na primer napoveduje, da bo na Euru uspela odščipniti kakšno točko, Hrvaški pa, da je svoj vrhunec že doživela, njen domet naj ne bi bil sam vrh, preboj iz skupine pa zagotovo.

Z nekdanjim kapetanom slovenske reprezentance je beseda tekla tudi o aktualni izbrani vrsti, zakaj se jim je na primer uvodni del kvalifikacij deloma ponesrečil. Pa tudi, s čimer smo članek začeli, o situaciji v beograjskem Partizanu, za katerega je igral na prelomu osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja: "Teh stvari nisem želel gledati, zame je Partizan čisto nekaj drugega," je bil njegov komentar na to, kar je bolj kot na realnost spominjalo na kruto kriminalko, katere razsežnosti so javnosti postale znane v začetku februarja. Več pa ... le en klik stran.