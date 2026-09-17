Milanič po blamaži v pokalu: Odigrali smo slabo tekmo in naredili premalo

Slovenski nogometni pokal je znova dokazal, da se klubom, ki so na tekmi v vlogi izrazitega favorita in srečanja ne začnejo z najmočnejšo postavo, to lahko maščuje z zgodnjim izpadom. To je kot zadnji na lastni koži izkusil Maribor, ki je v drugem krogu ligaškega tekmovanja gostoval na Koroškem pri tretjeligašu Korotanu in izgubil z 1:2.

"Odigrali smo slabo tekmo in naredili bistveno premalo. Zgodilo se nam je prav to, česar si nismo želeli," ni skrival razočaranja Darko Milanič po neprijetnem in prehitrem zaključku pokalne misije. "Bila je nepričakovano slaba predstava, sploh v prvem polčasu. Razumljivo je, da verjamem v fante, ki so tukaj, pridno trenirajo in si zaslužijo priložnost, vendar jim tokrat ni uspelo odigrati ničesar konkretnejšega. Bili smo prepočasni, ustvarili smo si le dve polpriložnosti, si privoščili neresnost in tako dobili prvi gol pred odmorom. Po tem pa je bilo vse skupaj bistveno težje. V drugem polčasu smo z menjavami sicer ujeli nekoliko boljši ritem in poskušali napadati, vendar smo si še vedno zelo težko ustvarjali priložnosti," je dogajanje na travnati zelenici pokomentiral gostujoči trener.

Ker nekateri fantje niso imeli pravega tekmovalnega ritma, se je 58-letni Milanič odločil, da bo priložnost dal tudi drugim nogometašem, od katerih pa je glede na predstave, ki jih kažejo na treningih, pričakoval več. Izolan se zaveda, da je poraz proti tretjeligašu velik spodrsljaj, a pravi, da ta poraz ne sme vplivati na nadaljevanje sezone.