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Nogomet

Milanič po blamaži v pokalu: Odigrali smo slabo tekmo in naredili premalo

Maribor, 17. 09. 2026 10.20 pred 26 minutami 2 min branja 2

Avtor:
R.S.
Darko Milanič

Izpad Maribora iz pokalnega tekmovanja je le še en dokaz, da klubi iz prve slovenske lige ne smejo podcenjevati nasprotnika, saj to lahko vodi v zgodnji izpad. To se je poleg Olimpije pripetilo tudi vodilnemu klubu Prve lige Telemach Mariboru, ki je v Prevaljah z 1:2 izgubil proti Korotanu. Da bi Maribor moral dobiti tekmo, se zaveda tudi trener vijoličastih Darko Milanič.

Slovenski nogometni pokal je znova dokazal, da se klubom, ki so na tekmi v vlogi izrazitega favorita in srečanja ne začnejo z najmočnejšo postavo, to lahko maščuje z zgodnjim izpadom. To je kot zadnji na lastni koži izkusil Maribor, ki je v drugem krogu ligaškega tekmovanja gostoval na Koroškem pri tretjeligašu Korotanu in izgubil z 1:2.

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"Odigrali smo slabo tekmo in naredili bistveno premalo. Zgodilo se nam je prav to, česar si nismo želeli," ni skrival razočaranja Darko Milanič po neprijetnem in prehitrem zaključku pokalne misije. "Bila je nepričakovano slaba predstava, sploh v prvem polčasu. Razumljivo je, da verjamem v fante, ki so tukaj, pridno trenirajo in si zaslužijo priložnost, vendar jim tokrat ni uspelo odigrati ničesar konkretnejšega. Bili smo prepočasni, ustvarili smo si le dve polpriložnosti, si privoščili neresnost in tako dobili prvi gol pred odmorom. Po tem pa je bilo vse skupaj bistveno težje. V drugem polčasu smo z menjavami sicer ujeli nekoliko boljši ritem in poskušali napadati, vendar smo si še vedno zelo težko ustvarjali priložnosti," je dogajanje na travnati zelenici pokomentiral gostujoči trener.

Ker nekateri fantje niso imeli pravega tekmovalnega ritma, se je 58-letni Milanič odločil, da bo priložnost dal tudi drugim nogometašem, od katerih pa je glede na predstave, ki jih kažejo na treningih, pričakoval več. Izolan se zaveda, da je poraz proti tretjeligašu velik spodrsljaj, a pravi, da ta poraz ne sme vplivati na nadaljevanje sezone.

Naslednja tekma pred domačimi navijači

Maribor bo naslednjo tekmo odigral v državnem prvenstvu v Ljudskem vrtu proti Aluminiju, na tribune pa se bodo lahko prvič vrnili tudi navijači po odsluženi kazni, ki jo je Maribor prejel zaradi prekinitve večnega derbija, ki so ga povzročili izgredi navijačev vijoličastih. "Nimamo veliko časa za pripravo. Pred svojimi navijači nedvomno moramo pokazati povsem drugačen obraz, s podobo, kakršno smo doslej že prikazovali v prvenstvu. Tokrat kot ekipa preprosto nismo znali najti ustreznih rešitev. Bili smo prepočasni, predvsem v prvem polčasu pa je bilo bistveno preveč podaj in igre nazaj," je še dodal Milanič.

Darko Milanič
Darko Milanič
FOTO: Luka Kotnik

"To je bilo popolnoma v nasprotju s tem, kar si želimo, treniramo in nenehno ponavljamo. V drugem polčasu smo pokazali nekoliko več energije, vendar smo bili znova brez pravih priložnosti. Pokazali smo premalo, od tega ne bežimo. Zdaj moramo dvigniti glave, se ustrezno odzvati in biti na naslednjih tekmah bistveno boljši," je sklenil povratnik na klopi Maribora.

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KOMENTARJI2

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Amor Fati
17. 09. 2026 10.31
Karničnik in karma. Ker se Celje ni uvrstilo v ligo prvakov. S karmo ni hece. Še dolgo po tepla Maribor.
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0 0
r h
17. 09. 2026 10.30
🤣🤣🤣🤣 sami 🤕. Prav OK je tako. Sami 💩. 👏👏👏👏👏
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