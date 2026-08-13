Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Mariborčani o kaosu v Ljubljani ne razmišljajo

Ljubljana, 13. 08. 2026 12.31 pred 2 urama 2 min branja 3

Avtor:
J.B.
Maribor - Charlton

Sobota prinaša prvi večni derbi sezone, v katerega bosta Olimpija in Maribor vstopila s povsem različnima popotnicama. Ljubljančani so v štirih krogih zmogli vsega tri točke in en zadetek, pri čemer navijače še veliko bolj kot podoba na igrišču moti stanje v pisarnah kluba. Po drugi strani Maribor z osmimi točkami zaseda prvo mesto in bo veljal za favorita.

Več videovsebin
  • Jan Mlakar pred večnim derbijem
    00:22
    Jan Mlakar pred večnim derbijem
  • Darko Milanič pred večnim derbijem
    00:23
    Darko Milanič pred večnim derbijem

"Derbi je vedno derbi. Gledamo samo nase. Nimamo vpliva na to, kar se dogaja v Olimpiji. Pripravljamo se kot na vsako tekmo doslej. Motivacije pa zagotovo ne bo manjkalo," je na novinarski konferenci pred večnim derbijem izpostavil Jan Mlakar, ki še čaka na prvi zadetek po povratku v klub. Blizu je bil proti Kopru, ko je s fantastičnim strelom z levico stresel v okvir vrat. 

Po številnih poškodbah v zadnjem času zdaj pravi, da se počasi vrača v pravo formo. "Počutim se odlično, vedno bolj samozavesten sem. Imel sem veliko poškodb, a se dvigujem tako fizično kot mentalno, zato sem zadovoljen."

Jan Mlakar pravi, da je ob vrnitvi v Ljudski vrt takoj začutil spremembo v načinu razmišljanja.
Jan Mlakar pravi, da je ob vrnitvi v Ljudski vrt takoj začutil spremembo v načinu razmišljanja.
FOTO: Luka Kotnik

Mlakar: V DNK-ju kluba je, da gremo vsako tekmo na zmago

Športni direktor Zlatko Zahovič in trener Darko Milanič sta na tribune Ljudskega vrta nemudoma vrnila optimizem. Prerojena podoba se ne pozna zgolj na papirju, ampak tudi na zelenici, saj je Maribor zaenkrat še neporažen in je na štirih tekmah prejel vsega le en gol. 

"Vsi igralci vemo, da je v DNK-ju Maribora, da gremo vsako tekmo na zmago. Tako bo tudi tokrat," je o novem-starem načinu razmišljanja povedal Mlakar, ki je za Maribor pred tem igral v dveh različnih obdobjih. 

Kdaj je opazil, da se je miselnost Mariborčanov, ki so minulo sezono končali na skromnem petem mestu z 21 točkami zaostanka za Celjem, spremenila? "Iskreno, takoj sem to začutil. Prišel sem, ko sta bila trener in športni direktor že tukaj. Njuna prisotnost spremeni celotno situacijo."

Darko Milanič je kljub krizi Ljubljančanov zelo previden v svojih napovedih.
Darko Milanič je kljub krizi Ljubljančanov zelo previden v svojih napovedih.
FOTO: Luka Kotnik

Milanič: Proti Mariboru se želijo vsi pokazati

Ob bledi podobi zmajev na začetku sezone je jasno, da bo Maribor v Stožice prišel kot favorit. "Večkrat se nam zgodi, da se pripravljamo na tekmo in vidimo polno pomanjkljivosti nasprotnika, ki jih želimo izkoristiti, vendar se moramo zavedati, da se proti Mariboru vsi želijo pokazati – kot posamezniki in kot ekipe. Zato pričakujem zahtevno tekmo," opozarja Milanič. 

Navijači Olimpije od hitre odslovitve Miša Brečka, ki je na klopi zmajev zdržal vsega dve uradni tekmi, protestirajo proti vodstvu kluba. Predvsem sta na udaru predsednik Adam Delius in direktor Igor Barišić.

Pričakuje se, da bodo zahteve po menjavi vodstva v soboto izražene še bolj jasno kot doslej. Nekateri mediji so ugibali, da bi tekma lahko bila tudi prekinjena, kar se je zgodilo na zadnjem večnem derbiju minule sezone, ko so za to poskrbeli mariborski navijači. 

Milanič je glede te možnosti dodal le, da upa, da njegovi nogometaši ne berejo medijskih zapisov o tekmecu in so osredotočeni zgolj nase. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet maribor darko milanič večni derbi

Lara Prašnikar se vrača v Nemčijo

Šporar popihal na dušo Celjanom: Očitno lastniki res vedo, kaj delajo

24ur.com Krznar pred večnim derbijem: Olimpiji je treba nameniti dolžno spoštovanje
24ur.com Olimpija le do točke proti Kopru
24ur.com Krznar (p)o remiju proti Radomljam: Sezona se bo ocenjevala po uspešnosti v zaključnem delu
24ur.com Riera: Rekordna prednost pred Mariborom? Pisanje zgodovine je osvojitev naslova
24ur.com Cesar po zmagi v Stožicah še verjame v naslov Maribora
24ur.com VIDEO: Vijoličasti s širokimi nasmeški na predčasne počitnice, Milanič spomladi pričakuje 'še boljši Maribor'
24ur.com Krznar: Ne oziramo se na Olimpijo, ukvarjati se moramo s seboj
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gullit
13. 08. 2026 16.40
Upam da bo tekma odigrana do konca. Pa da bo dobra tekma po dolgem času.
Odgovori
0 0
forexxx
13. 08. 2026 16.14
Tudi v Ljubljani ne razmišljamo o Mariboru.
Odgovori
0 0
barjan?ek1
13. 08. 2026 16.13
Še en poraz Olimpije žal. Potem pa hitro menjat trenerja. Po možnosti naj bo iz Amazonskega pragozda kakšen domačin ki še nikoli ni videl nogometno žogo. V sedanjem stilu
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Mali princ odrašča: George odhaja v slavno šolo, tam je zanj že vse pripravljeno
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
zadovoljna
Portal
46-letna Gisele dokazuje, da so lahko zrela leta najlepše obdobje življenja
Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Po 20 letih še vedno zaljubljena: Robbie Williams ženi pripravil ganljivo presenečenje
Po 20 letih še vedno zaljubljena: Robbie Williams ženi pripravil ganljivo presenečenje
vizita
Portal
Ste gledali v Sončev mrk brez zaščite? Ti simptomi se lahko pojavijo kasneje
Smete jesti paradižnik?
Smete jesti paradižnik?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
cekin
Portal
Zaposleni opozarjajo na nov problem v službah
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
moskisvet
Portal
Balkanska diva pri 54 letih brez zadržkov pozirala v bazenu
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
Umrla je ena najlepših italijanskih igralk: bila je filmska zvezda, nato pa je pri 28 letih izginila
Umrla je ena najlepših italijanskih igralk: bila je filmska zvezda, nato pa je pri 28 letih izginila
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
dominvrt
Portal
Avgust je pravi čas za pozabljeni zaklad iz narave
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
okusno
Portal
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Srečen dan mrtvih
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Za Eliso: Primer Claps
Za Eliso: Primer Claps
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897