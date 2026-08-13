Mariborčani o kaosu v Ljubljani ne razmišljajo

"Derbi je vedno derbi. Gledamo samo nase. Nimamo vpliva na to, kar se dogaja v Olimpiji. Pripravljamo se kot na vsako tekmo doslej. Motivacije pa zagotovo ne bo manjkalo," je na novinarski konferenci pred večnim derbijem izpostavil Jan Mlakar, ki še čaka na prvi zadetek po povratku v klub. Blizu je bil proti Kopru, ko je s fantastičnim strelom z levico stresel v okvir vrat. Po številnih poškodbah v zadnjem času zdaj pravi, da se počasi vrača v pravo formo. "Počutim se odlično, vedno bolj samozavesten sem. Imel sem veliko poškodb, a se dvigujem tako fizično kot mentalno, zato sem zadovoljen."

Jan Mlakar pravi, da je ob vrnitvi v Ljudski vrt takoj začutil spremembo v načinu razmišljanja. FOTO: Luka Kotnik

Mlakar: V DNK-ju kluba je, da gremo vsako tekmo na zmago

Športni direktor Zlatko Zahovič in trener Darko Milanič sta na tribune Ljudskega vrta nemudoma vrnila optimizem. Prerojena podoba se ne pozna zgolj na papirju, ampak tudi na zelenici, saj je Maribor zaenkrat še neporažen in je na štirih tekmah prejel vsega le en gol. "Vsi igralci vemo, da je v DNK-ju Maribora, da gremo vsako tekmo na zmago. Tako bo tudi tokrat," je o novem-starem načinu razmišljanja povedal Mlakar, ki je za Maribor pred tem igral v dveh različnih obdobjih. Kdaj je opazil, da se je miselnost Mariborčanov, ki so minulo sezono končali na skromnem petem mestu z 21 točkami zaostanka za Celjem, spremenila? "Iskreno, takoj sem to začutil. Prišel sem, ko sta bila trener in športni direktor že tukaj. Njuna prisotnost spremeni celotno situacijo."

Darko Milanič je kljub krizi Ljubljančanov zelo previden v svojih napovedih. FOTO: Luka Kotnik

Milanič: Proti Mariboru se želijo vsi pokazati

Ob bledi podobi zmajev na začetku sezone je jasno, da bo Maribor v Stožice prišel kot favorit. "Večkrat se nam zgodi, da se pripravljamo na tekmo in vidimo polno pomanjkljivosti nasprotnika, ki jih želimo izkoristiti, vendar se moramo zavedati, da se proti Mariboru vsi želijo pokazati – kot posamezniki in kot ekipe. Zato pričakujem zahtevno tekmo," opozarja Milanič. Navijači Olimpije od hitre odslovitve Miša Brečka, ki je na klopi zmajev zdržal vsega dve uradni tekmi, protestirajo proti vodstvu kluba. Predvsem sta na udaru predsednik Adam Delius in direktor Igor Barišić. Pričakuje se, da bodo zahteve po menjavi vodstva v soboto izražene še bolj jasno kot doslej. Nekateri mediji so ugibali, da bi tekma lahko bila tudi prekinjena, kar se je zgodilo na zadnjem večnem derbiju minule sezone, ko so za to poskrbeli mariborski navijači. Milanič je glede te možnosti dodal le, da upa, da njegovi nogometaši ne berejo medijskih zapisov o tekmecu in so osredotočeni zgolj nase.