Milanič prevzel ciprski Pafos

"Dobrodošel Darko Milanič, nekdanji trener Leedsa, Maribora, Gorice in Sturma," so prek Twitterja zapisali pri Pafosu. Milanič je z Mariborom osvojil 12 lovorik, zadnjo sezono pa je do dveh krogov pred koncem prvenstva pomagal Slovanu iz Bratislave do dvojne domače krone.

Milanič je maja po nizu slabih rezultatov le dva kroga pred koncem slovaškega prvenstva izgubil službo. "Glavni razlog za trenersko spremembo je vrsta neuspešnih predstav in neugodni rezultati. Morali smo ukrepati in odločili smo se, da bomo Darka Milaniča odstavili z mesta glavnega trenerja," je takrat dejal direktor kluba Ivan Kmotrik mlajši. Ob Milaniču je službo pri Slovanu izgubil tudi njegov pomočnik Novica Nikčević.