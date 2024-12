Milanič prevzel vodenje Al Wahde

Darko Milanič se je z novimi delodajalci dogovoril za sodelovanje do konca sezone, nasledil je norveškega stratega Ronnyja Deilo . Norvežan je bil 20. decembra imenovan za glavnega trenerja nogometnega kluba Atlanta United v severnoameriški elitni ligi MLS.

Milanič je nazadnje v zalivski državi vodil klub Baniyas in ga zapustil po minuli sezoni, zadnjih šest mesecev je bil brez kluba.

Poleg Baniyasa je nekdanji kapetan slovenske reprezentance, ki je zvezdne trenutke in največje uspehe dosegel z Mariborom, v tujini vodil ciprska Anorthosis in Pafos, Slovan Bratislavo, Leeds United in graški Sturm.