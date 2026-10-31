Milanič: Glede na ustvarjeno smo si zaslužili bistveno več

Potem ko so si vijoličasti in zmaji na prvi medsebojni tekmi sredi avgusta v Stožicah razdelili plen, so na drugi v sezoni v Ljudskem vrtu slavili Ljubljančani in se na vsega dve točki približali večnim tekmecem. Olimpija je proti Mariboru zdaj neporažena na zadnjih šestih medsebojnih tekmah, ob treh remijih so v tem nizu zabeležili tretjo zmago. Strelec edinega zadetka je bil v 56. minuti Indrit Tuci.

"To je bila tekma, na kateri smo bili bistveno boljši nasprotnik in smo si zaslužili glede na ustvarjeno in prikazano bistveno več. S tekme gremo kot poraženi, kar je zelo neprijetno, po drugi strani pa sem z igro in s priložnostmi, ki smo si jih ustvarili, zadovoljen. Žal nismo vzeli nič," je po tekmi dejal trener Maribora Darko Milanič.

Repas: Derbije se ne igra, derbije se zmaguje

Po tekmi je na medijski konferenci poleg Milaniča spregovoril tudi vezist vijoličastih Žiga Repas. "Vsi vemo, da se derbijev ne igra, ampak derbije se zmaguje. Danes smo samo igrali. Na igrišču smo bili precej boljši nasprotnik, ampak na koncu je odločil rezultat. Ena priložnost, en gol, ki nas je 'presekal', in smo razočarani," je po derbiju dejal Repas.

Olimpija je zadetek dosegla v trenutku, ko je imel prevlado nad igro domači Maribor, ki je do tistega trenutka imel veliko neizkoriščenih priložnosti. "Kot da nismo verjeli, da je padel zadetek. Vlogo je potem odigrala tudi mentalna stran. Iz ene napake se je težko nato pobrati, mogoče je to šola za naprej. Dobro bi bilo, da bi bila in da znamo v takih situacijah bolje odreagirati, kakor danes in nas to ne vrže s tira," je še dejal član Maribora in dodal, da so si s soigralci do tistega trenutka nabrali toliko priložnosti, da bi lahko vijoličasti vodili z vsaj enim zadetkom prednosti.