Milanič: To je zdaj tisto obdobje, ki ga vsaka ekipa mora prestati

"Grobe, usodne napake, ki smo jih naredili, so odpeljale tekmo v neželeno smer. Če jih narediš toliko, ne moreš zmagati. Prvi polčas smo igrali napačno, krilne napadalce imeli preveč v sredini in nam ni steklo. Kljub temu smo imeli priložnost, da bi zadeli iz enajstmetrovke. Nasprotnik ni igral drugače kot običajno v dvobojih z nami, imel je tempo proti naprej, zgostil je prostor pred svojim golom. V 2. polčasu smo naredili korekcijo, bili konkretnejši, zadeli in skušali še dvigniti ritem, potem pa spet velika napaka, ki je odločila tekmo," je trener vijoličastih Darko Milanič za uradno klubsko spletno stran pokomentiral poraz na štajerskem derbiju (1 : 2).

"To je zdaj tisto obdobje, ki ga vsaka ekipa mora prestati. Naš cilj je bil narediti serijo, ni se nam izšlo. Veliko kvalitetnih igralcev se mora zdaj spraviti do tega, da odpravimo napake, ki nas drago stanejo. Da bomo znali tekmovati, da najdemo tisto pravo pot in pridemo do zmag, ki prinašajo vse."

Od otvoritve proti Triglavu se domače prvenstvo razpleta drugače od pričakovanj iz tabora prvakov ... "Tisti začetek nas je spravil v težko situacijo, ko nekaj moraš in se znajdeš pod pritiskom. Tekme se nabirajo, v trenutku, kjer imaš zaupanje in manj tekem, je vse skupaj bolj sveže ter se takšne napake ne dogajajo, kot se nam med stopnjevanjem ritma." Izkušeni Izoljan razmišlja, kako nazaj na zmagovita pota. "Razočaranje je prisotno v prvem trenutku, to je razumljivo, toda volje in želje ne smeš izgubiti. Takoj zatem začneš razmišljati, kaj smo si povedali in to upoštevaš. Moramo imeti kvaliteto, da iz teh zadev, ki se nam dogajajo, nekaj izvlečemo, potem pa spremenimo. To je dejstvo, napak je preveč. Ne glede na okoliščine pa se ekipa mora odzvati in ima priložnost že na evropskem izzivu proti Bolgarom," je bil za uradno spletno stran vijoličastih izčrpen 51-letni strokovnjak.