Milanič zadovoljen z bolgarskim izplenom: V preteklih letih je bilo garanje način za uspeh

Mariborčani so v Razgradu, vsaj glede na to, kako so se postavili in kako se je igra odvijala, uspešno opravili svojo nalogo. Kljub temu, da so bili v večjem delu v podrejenem položaju, od 57. minute igrali tudi z igralcem manj, so svojo mrežo ohranili nedotaknjeno. Pri tem so imeli tudi nekaj sreče. Bolgari so namreč zapravili številne priložnosti - mariborski vratar Kenan Pirić je nekajkrat odlično posredoval, zadeli prečko, sodnik pa jim je razveljavil tudi gol. Glede na prikazano so pred povratno tekmo iztržili ugoden rezultat, vsekakor pa naslednji četrtek v Mariboru ne bo imel lahkega dela, saj se je bogati tekmec, za katerega igrajo igralci iz vsega sveta, dokazal kot zelo dobra ekipa. "Fizično je bila zelo težka tekma. Moraš podvajati igralce, si pomagati. Vse, kar smo delali, nas je na koncu malo nadgradilo, tudi vratar Kenan Pirić je bil izvrsten na koncu. Ko so drugi pustili kaj, je bil on tu in je rešil. Nasprotnik je pokazal, da te lahko izigra na majhnem prostoru. Kaj šele, če mu pustiš več prostora," je bil prvi komentar trenerja Maribor Darka Milaniča.