Milanič znova na klopi Al Wahde

Darko Milanič je bil nedavno tudi med kandidati, ki so ga mediji omenjali kot morebitnega naslednika Matjaža Keka na klopi slovenske reprezentance. Nogometna zveza se je naposled odločila za Boštjana Cesarja.

Zdaj se Milanič vrača k svojemu nekdanjemu delodajalcu Al Wahdi, kjer je v svojem prvem obdobju vodil 18 tekem. Tam bo Izolan nasledil Portugalca Dimasa.

Milanič je v svoji dolgi trenerski karieri v domovini vodil Gorico in v dveh obdobjih tudi Maribor, s katerim je osvojil šest naslovov državnega prvaka.