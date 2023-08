Milanović: Ne morem razumeti, da se greš na gostovanje zgolj pretepat

Starši aretiranih navijačev so zaradi skrbi za varnost svojih otrok na naslov hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, premierja Andreja Plenkovića in varuhinje človekovih pravic Tene Šimonović Einwalter poslali odprto pismo, v katerem zahtevajo takojšnji odhod visoke delegacije ministrstev za zunanje in notranje zadeve ter ministrstva za pravosodje v Atene.

Iz hrvaškega Ministrstva za pravosodje in upravo so sporočili, da je minister Ivan Malenica že opravil daljši pogovor z grškim kolegom, obenem pa je svoj pogled na trenutno stanje v izjavi za javnost predstavil tudi sam predsednik naših južnih sosedov. "Grška policija ima pravico zadržati te ljudi do pet dni. Ta rok se bo zdaj zdaj iztekel, vprašanje pa je, kaj je naslednji korak za vse pridržane. Obstaja možnost dodelitve pripora, toda zelo me moti dejstvo, da se je skupina ljudi odšla na gostovanje zgolj pretepat. Tega ne morem niti razumeti niti sprejeti," je bil jasen Milanović.