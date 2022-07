Milanska policija zmotno nad Bakayoka

Po navedbah policije so priče zgodaj zjutraj poročale o spopadu v bližnji restavraciji, v katerega naj bi se zapletli moški s pištolo, za katero se je kasneje izkazalo, da je bila plastična. Eden izmed domnevnih storilcev je bil po opisu prič oblečen v zeleno majico in se odpeljal z večjim avtomobilom.

Tiskovni predstavnik milanske policijske uprave je potrdil, da so policisti operacijo izvedli 3. julija in da je prišlo do incidenta.

Prav zato so policisti ustavili športni terenec francoskega nogometaša Tiemoueja Bakayoka, so zapisali pri policiji, ker je bil tudi on oblečen v zeleno majico. Ko so policisti ugotovili, da gre za nogometaša Milana, so takoj prekinili preiskavo, a posnetek je že pritegnil pozornost na družbenih omrežjih.