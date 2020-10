'Ibra' spet zavrtel čas nazaj in odločil derbi: Bil sem lačen

"Tvoj ritem povsem pade, telo začne drgetati, ker si želi trenirati in igrati," se je težkih dni samoizolacije spominjal Ibrahimović, ki je razkril, da razen izgube okusa drugih simptomov ni zaznal. "Dva tedna sem bil zaprt doma, ni bilo lahko, psihično je naporno, še posebej z visokim tempom, ki smo ga držali do tedaj. Vsake tri dni so me testirali, da bi videli rezultat. Rekel sem si, da lahko izpustim druge tekme, ne pa derbija. Nihče me ne bi ustavil. Interja nismo premagali že štiri leta v prvenstvu in bil sem lačen. Enajstmetrovke pa ne bi smel zgrešiti. A najpomembnejša stvar je, da je ekipa zmagala. Sem najstarejši v ekipi, čutim veliko odgovornost in všeč mi je ta občutek, saj mi vsi sledijo in so lačni zmage."

Švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović je dvakrat premagal ljubljanskega vratarja Interja Samirja Handanovića , najprej v 13. minuti, ko mu je nekdanji slovenski reprezentant po prekršku Aleksandra Kolarova ubranil strel z enajstih metrov, a je izkušeni "Ibra" v mrežo srečno in spretno pospravil Handanovićev odbitek. Veliko lepši gol je Ibrahimović dosegel že v enem naslednjih napadov, ko ga je z lepim prodorom in še lepšo podajo zaposlil Rafael Leao , nekdanji član Interja pa je z neposredne bližine še drugič ukanil Handanovića ter Milanu prinesel prvo zmago nad mestnimi tekmeci po januarju 2016.

Pioli: Nisem ga poslušal, ko me je prosil za menjavo

Črno-modri so se prek svojega prvega strelca Romeluja Lukakujasicer v 29. minuti vrnili v igro za vsaj točko, a šele drugega gola Milanu v celotni sezoni niso uspelo zabiti. Lukaku je bil sicer blizu tega, da bi svojemu moštvu priigral najstrožjo kazen, a so po ogledu posnetkov VAR sodniki odločili, da je bil Belgijec že pred prekrškom vratarja Gianluigija Donnarumme v prepovedanem položaju. Lautaru Martinezuje zadetek na črti svojih vrat že prej preprečil Simon Kjaer, Lukaku pa je bil centimetre oddaljen od uspeha po še enem strelu z glavo, medtem ko je bil Belgijec blizu izenačenju v kar dveh priložnostih po koncu 90. minute: najprej je v polnem iztegu zgrešil cilj, nato pa je njegov poskus s peto Donnarumma ubranil.

Milan tako presenetljivo vodi na vrhu lestvice Serie A z maksimalnim izkupičkom 12 točk s štirih tekem, po prvem porazu pa je Inter ostal pri sedmih. Trener rdeče-črnih in tudi sam nekdanji član Interja, Stefano Pioli, je po obračunu dejal, da kljub prošnjam Ibrahimovića nikakor ni želel zamenjati.

"Zelo je bil utrujen in me prosil za menjavo, a ga nisem poslušal, tako da je ostal na igrišču do konca. Je šampion v vsem, kar počne, vzoren profesionalec, ki vedno želi zmagati, njegov prispevek ekipi pa je zelo pomemben," je Ibrahimovića pohvalil Pioli, ki ni želel govoriti o morebitnem naslovu na naslov prvaka, ki so ga na tej polovici Milana nazadnje proslavljali na začetku zadnjega desetletja, še v Ibrahimovićevi prvi etapi na San Siru pod vodstvom Massimiliana Allegrija.

Conte: Milan dober, a mislim, da tudi srečen

"So še tri ali štiri ekipe, ki so vložile več denarja kot mi, in so pred nami na poti do naslova," je ostal na realnih tleh Pioli. "Stavili smo na dolgi rok in smo ambiciozni. Da lahko meriš na naslov, moraš dvigniti raven igralcev, to pa tudi počnemo. A naša pot bo trajala dlje kot eno leto. Klub je opravil dobro delo pri polaganju temeljev."

Njegov trenerski kolega Antonio Conteje v svojem slogu za poraz krivil neučinkovitost, je pa bil zadovoljen, ker si varovanci še naprej pripravljajo lepo število priložnosti.

"Žal nam je, da smo izgubili tekmo, na kateri smo igrali dobro. Milan je bil dober, mislim pa, da tudi srečen. Manjkalo nam je zbranosti pri njihovih zadetkih," je dejal Conte. "Na vsaki tekmi si ustvarimo tako veliko priložnosti za dosego zadetkov, a moramo biti bolj neusmiljeni pri izkoriščanju le-teh. Razočaran sem, ker so fantje gotovo vložili trud in verjeli, da lahko zmagajo."

Po razburljivem prvem polčasu je tempo skupaj s kakovostjo igro v drugem polčasu občutno padel. Inter ni mogel računati na kar šest igralcev, ki so bili v zadnjih desetih dneh pozitivni na testiranju za prisotnost okužbe z novim koronavirusom, veliko igralcev pa je moralo na reprezentančne zbore potovati tudi do Južne Amerike. Na stadionu Giuseppe Meazza je tekmo spremljalo okoli 1000 povabljencev.