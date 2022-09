Milanu mestni derbi, Napoli za las na vrhu Serie A

Že pred tem je Fiorentina gostila Juventus in igrala 1:1. Torinčani so hitro povedli po akciji novincev, podal je Filip Kostić, zadel pa Arkadiusz Milik v deveti minuti. Firenčane je do izenačenja popeljal Cristian Kouame v 29. minuti, ob koncu polčasa pa je Luka Jović zapravil enajstmetrovko, ko je se je Mattia Perin toliko dotaknil žoge, da je ta končala v vratnici. Fiorentina je prevladovala na tekmi, vendar ji do zmage ni uspelo priti. Pri Juventusu ni igral Dušan Vlahović.

V večernem obračunu je Napoli premagal Lazio 2:1 in se povzpel na vrh lestvice Serie A. Lazio je v 4. minuti v vodstvo popeljal Mattia Zaccagni, v 38. minuti je izenačil Kim Min-Jae, zmagovalca pa je v 61. minuti odločil Gruzijec Khvicha Kvaratskhelia.

V nedeljo bo Cremonese gostil Sassuolo, Spezia bo igrala proti Bologni, Verona proti Sampdorii, Udinese z Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem pa proti Romi.

Krog bodo v ponedeljek končali Monza in Atalanta, Salernitana in Empoli Petra Stojanovića in Lovra Štubljarja ter Torino in Lecce.

Po nepopolnem 5. krogu je na vrhu Milan z 11 točkami, s tekmo manj in točko manj sledita Atalanta in Roma, devet točk pa imata Juventus in Inter. Napoli in Lazio sta pri osmih.