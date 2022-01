Milanu spodrsnilo na San Siru, Napoli slavil v Bologni

Nogometaši Atalante in Interja iz Milana so se v nedeljo razšli brez golov. Za Inter je nekdanji slovenski reprezentant Samir Handanović branil vso tekmo in se nekajkrat zelo izkazal, medtem ko Josipa Iličića ni bilo v kadru domačinov iz Bergama, potem ko se je okužil z novim koronavirusom.

Interjeva prednost na vrhu lestvice po današnjem porazu Milana še naprej znaša dve točki, Atalanta pa je četrta. Za Napolijem na tretjem mestu zaostaja štiri, pred petouvrščenim Juventusom pa ima točko več.

Nogometaši Venezie so v nedeljo gostili Empoli in igrali 1:1. Benečani so tudi s pomočjo nove okrepitve, Portugalca Nanija, ki je vstopil s klopi, prišli do točke proti Empoliju. Nekdanji igralec Manchester Uniteda in Lazia je v 73. minuti namreč podal za gol Davida Okerekeja, s katerim so domači izničili vodstvo gostov. Ti so namreč povedli v 26. minuti, ko se je med strelce vpisal Szymon Zurkowski.

Pri domačih je Domen Črnigoj igral celo tekmo, prav tako pri gostih Petar Stojanović, medtem ko je Leo Štulac vstopil v 84. minuti.

Sassuolo je v nedeljo doma izgubil proti Veroni z 2:4, Roma pa je ugnala Cagliari z 1:0.

Že v soboto je Sampdoria doma izgubila proti Torinu z 1:2, Salernitana Vida Belca je klonila pred Laziem z 0:3, Juventus pa je premagal Udinese z 2:0.