Nogomet

Milanu uspel veliki met: Maignan podaljšal pogodbo

Milano, 31. 01. 2026 20.38 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
Mike Maignan in Luka Modrić

Mike Maignan je z nogometnim velikanom Milanom podpisal novo pogodbo, ki bo francoskega vratarja na San Siru obdržala do leta 2031. Italijanski mediji poročajo, da so rossoneri skoraj podvojili kapetanovo letno plačo, ki zdaj znaša pet milijonov evrov.

"Milan z veseljem sporoča podaljšanje pogodbe Mika Maignana do 30. junija 2031," je zapisal Milan, trenutno drugouvrščeni v italijanski ligi. Maignan pravi, da uživa v delu s trenerjem Massimilianom Allegrijem, ki se je Milanu pridružil maja 2025. "Je izkušen in trezen. Ve, kako voditi svojo skupino vratarjev. Takšno delo je veliko lažje. Nočem delati primerjav, ampak dobro se razumeva in on ve, kako ravnati z mano," je dejal Maignan.

Še pred nekaj meseci se je zdelo, da bo zagotovo odšel ob koncu te sezone, ko bi mu potekla pogodba, saj so slabi nastopi in vrsta poškodb prispevali k slabi komunikaciji z vodstvom Milana. Je edina preostala zvezda ekipe, ki je leta 2022 osvojila zadnji naslov prvaka z Milanom. Ko se je že zdelo, da se mu čas v rdeče-črni opremi izteka, saj je sedemkratni evropski prvak v prejšnji sezoni padel na osmo mesto v Serie A in se ni uvrstil v evropska tekmovanja, pa se je Maignan vrnil v najboljšo formo in Milan je v ta vikend vstopil s petimi točkami zaostanka za vodilnim v ligi, večnim rivalom Interjem.

