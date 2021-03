Ačimović: Verjamem, da smo se vsi nekaj naučili

Španci so se skupaj z Italijani iz slovenske skupine prebili v izločilne boje, ki bodo med 31. majem in 6. junijem. Španija je v skupini zasedla prvo mesto, Italija je z zmago proti Sloveniji osvojila drugo mesto, Češka je z dvema remijema in porazom zasedla tretje mesto, Slovenija pa je zasedla četrto mesto z dvema porazoma in remijem.

V skupinskem delu EP, ki ga skupaj gostita Slovenija in Madžarska, se ni razpletlo po slovenskih željah, saj so se želeli prebiti v četrtfinale. Sicer so bili pred zadnjim, 3. krogom, v igri za napredovanje še vse reprezentance v skupini, a je slovenski poraz proti Italiji (4:0) odnesel vse možnosti. Slovenci so prvo tekmo proti Španiji izgubili s 3:0, na drugi pa so v zaključku ostali brez treh točk proti Češki, tekmeca sta remizirala (1:1). Na treh tekmah, dve sta bili v Mariboru, ena pa v Celju, so slovenski nogometaši dosegli en zadetek, dobili pa jih osem.