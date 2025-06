Milec igralcem Maribora: Želim, da spoštujete klub, grb in dres

Martin Milec je v dresu Maribora igral kar 12 let, v tem času pa zbral 310 nastopov, osvojil 11 trofej, kar trikrat zaigral v Ligi Evropa in enkrat v Ligi prvakov. V zahvalo so pri Mariboru za naslednjih deset let upokojili številko 22, ki jo je 33-letnik večino svoje kariere nosil na hrbtu.

Pred odhodom je Milec nagovoril tudi soigralce in s svojimi besedami dokazal, da je Maribor resnično del njegove identitete: "Želim si, da tisti igralci, ki ostajate, spoštujete klub, grb in dres, ki meni pomenijo veliko. Prosim vas, da skrbite za klub, igrate s srcem in dajete vse od sebe. Navijači vedo, kako kdo igra in koliko se trudi za ta dres."