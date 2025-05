Milec končal kariero: V Mariboru sem uresničil otroške sanje

Milec se je v Maribor preselil leta 2010 iz Aluminija in v svojem prvem obdobju v vijoličastem dresu preživel štiri leta. Nato je nekaj časa igral v tujini, natančneje v Belgiji in na Nizozemskem, avgusta 2017 pa se je vrnil v vijolično mesto. V 12 letih je za Maribor odigral 310 tekem in osvojil 11 trofej, s tem pa uresničil svoje sanje: "Kot otroku mi nikoli ni bila želja, da zaigram za Barcelono, Real ali Manchester. Moja želja je vedno bila, da zaigram za našo barvo. Doživel sem ogromno zmag, ampak največ mi pomeni to, da sem spoznal in pridobil veliko novih prijateljev. In to je za moje pojme to, zaradi česar je ta klub tako velik. Hvala vsakemu navijaču in vsakemu gledalcu. Iz srca, hvala," je v videoposnetku, ki so ga Mariborčani delili na družbenih omrežjih, povedal Milec.