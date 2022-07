Milec: Novinci so na pripravljalnih tekmah pokazali, da so dodana vrednost

"Mesec dni priprav smo izkoristili maksimalno. Dejstvo je, da jih nismo začeli kompletni. Tisti, ki so imeli reprezentančne obveznosti, so prišli po dveh tednih. Skušali smo se čim bolj uigrati. O optimalni formi še ne moremo govoriti. A vemo, kaj nas čaka. Naredili bomo vse, da tekmo obrnemo v našo korist," je na sredinem druženju z mediji uvodoma dejal Radovan Karanović. Mariborčani so v pripravah vse prej kot blesteli. Premagali so lokalna nižjeligaša Rače in Čardo, proti resnejšim tekmecem pa niso uspeli priti do zmage. Remizirali so s Spartakom iz Trnave, Tuzlo City in Partizanijem, Škendija pa je bila boljša z 1:0.

Trenerja Maribora čaka zahtevna naloga tudi zato, ker je njegova ekipa v primerjavi z lansko sezono močno spremenjena. Maribor poleti (zaenkrat) ni prodal nikogar, a je izgubil tri pomembne nogometaše, ki so bili lani posojeni v Ljudski vrt (Ognjena Mudrinskega, Đorđeja Ivanovića in Marka Alvirja). Tesno povezan z evropskimi uspehi Maribora je bil dolgo Marcos Tavares, ki je po 14 letih v štajerski prestolnici sklenil bogato kariero. Poleti je v Maribor zaenkrat prišlo pet okrepitev. Vratar Marko Zalokar, branilec Sven Šoštarič Karić in ofenzivni nogometaši Ivan Brnić, Marko Božić in Roko Baturina, ki bo stopil v velike čevlje lani najboljšega strelca prve lige Ognjena Mudrinskega.

Milec zadovoljen z okrepitvami, Karanović se nadeja polnega Ljudskega vrta

Kapetana Martina Mileca veseli dejstvo, da je vzdušje v ekipi kljub nekaterim kadrovskim spremembam odlično. O okrepitvah je na novinarski konferenci dejal: "Na pripravljalnih tekmah so dokazali, da imajo kvaliteto, da so dodana vrednost. Želim si, da bi bili vsi čim prej v optimalni formi."