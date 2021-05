Milec po odločilnem porazu v Ljudskem vrtu: Smo na pravi poti

Sezona 2020/21 je bila spet precej specifična, predvsem zaradi epidemije covida-19, zaradi česar so tribune stadionov večji del sezone samevale. Toda v vseh teh peripetijah, tudi obrobnih, se je na koncu najbolje znašla soboška zasedba pod vodstvomAnteja Šimundže. "Turbulentna sezona, v kateri smo imeli vzpone in padce. Ni bila pa turbulentna samo za nas, ampak za več klubov. Toda mi smo z neverjetno energijo, kakovostjo, žrtvovanjem in lakoto prvi prečkali ciljno črto. V tem trenutku bi se zahvalil izjemnim igralcem, strokovnemu vodstvu, celotnemu klubu in navijačem, ki so nam dali prepotrebno energijo, da smo prišli do zgodovinskega uspeha," je po tekmi povedal Šimundža in dodal, da je to Murina prva takšna lovorika in zato najslajša. Mura, pred tem dvakrat druga v ligi (1997/98, 1993/94), je sedmi klub z naslovom slovenskega prvaka po Mariboru (15 naslovov), Olimpiji (6), Gorici (4), Domžalah (2), Kopru in Celju. Devetič se je sezona odločila v zadnjem krogu, sedmič so bili v to vpleteni Mariborčani, ki pa so na koncu ostali praznih rok, bržčas tudi po zaslugi precej turbulentnega dogajanja v sezoni.

"Čestitke Muri za naslov. Kar zadeva samo tekmo, smo dobro začeli, 'presekal' nas je njihov prvi gol, porabili smo veliko energije za izenačenje. Vedeli smo, da bo Mura nato tvegala, saj ni imela ničesar izgubiti. Toda zmanjkovalo nam je moči, po drugem prejetem golu ni šlo več. Fantom bi vseeno čestital za opravljeno v zadnjem mesecu in pol," je dejal trener MariboraSimon Rožman. Dodal je, da so v tem času poskušali tako selekcionirati kot doseči rezultat. "Žal mi je, ker smo bili res v dobrem položaju za piko na i. Je pa res, da je prvenstvo zelo dolgo, veliko se je dogajalo v klubu ... Pred nami je 14 dni odmora, imamo pa veliko motivacije za prihodnost. Čaka nas pomemben prestopni rok in verjamem, da lahko v naslednji sezoni od prvega dne delamo in uredimo stvari na vseh ravneh, da se bomo na koncu mi veselili," je dodal Rožman. V mariborskem kolektivu se po odhodu Zlatka Zahovića ni obnesel poskus s športnim direktorjem Oliverjem Bogatinovom, zdaj na tem mestu sediMarko Šuler. Še bolj prepišno je bilo na trenerski klopi v tej sezoni. Oditi sta morala takoSergej Jakirović kot Mauro Camoranesi, pred zdajšnjim strategom Simonom Rožmanom pa je odšel še Saša Gajser. V tem pogledu je bila precej stabilnejša Mura z ne posebej velikimi spremembami v ekipi.