Milec pomiril navijače Olimpije: Na igrišče vržen stol izkoristil za počitek

Po zmagi Maribora nad Olimpijo je razlika med večnima tekmecema zdaj že 10 točk (59/49). Olimpija je tako skorajda že odpisana iz boja za prvaka, šest krogov do konca ohranja le še teoretične možnosti. Vmes je še Koper s 53 točkami in tekmo manj.

Disciplinski sodnik bo po večnem derbiju v Mariboru, kjer je vijoličasta zasedba z golom Ognjena Mudrinskija (15. gol sezone, s čimer je prvi strelec Prve lige) naredila velik korak k osvojitvi naslova prvaka, imel veliko dela zaradi obnašanja navijačev. Predvsem Green Dragonsi so v zaključku prvega polčasa začinili oz. bolje rečeno kar popoprali dogajanje v Ljudskem vrtu. Zgodilo se je, ko je Rok Kronaveter želel izvajati kot v samem zaključku rednega dela prvega polčasa. Ko so na zelenico začeli leteti različni predmeti proti nekdanjemu zmajčku, se je Kronaveter odločil, da se umakne na bolj varen del igrišča. Sodnik Nejc Kajtazović je le nemo opazoval dogajanje za golom Olimpije, posredovati je moral tudi kapetan Olimpije Timi Max Elšnik. A njegove besede Dragonsom niso kaj prida zadoščale, še naprej so razgrajali. Ko je Kronaveter še drugič odšel na izvajanje kota, pa so na zelenico leteli tudi stoli. Kronaveter je imel vsega skupaj dovolj, odločil se je, da bo izvajanje kota prepustil soigralcu Martinu Milecu. Ta je hudomušno sprejel nič kaj zabavno razgrajanje Dragonsov in vijoličasti stol, ki je priletel na zelenico, izkoristil za nekaj sekund, morda celo minuto počitka ...