Milec za Fuzbal: Raje bi zmagal vse štiri derbije, kot zadnjo tekmo z Muro

Martin Milec je v prevetreni mariborski zasedbi trenutno eden izmed najizkušenejših nogometašev, čeprav bo letos dopolnil šele 30 let. Z vijoličastimi je doslej zaigral v osmini finala Lige Evropa in se prebil tudi do skupinskega dela Lige prvakov. Ob tem ima sedem nastopov za slovensko izbrano vrsto. Potem, ko najboljši strelec slovenske lige vseh časov Marcos Tavares počasi zaključuje igralsko kariero, je tudi prevzel kapetanski trak aktualnih slovenskih podprvakov. "Po porazih mi ni težko stopiti pred medije. Raje vidim, da letijo kritike name, kot na ostale fante," je zgovorni Štajerec zaupal v novem delu pogovorne oddaje Fuzbal!

Mariborčani so sicer sredi intenzivnih priprav na novo sezono, na pripravljalnih tekmah pa se tudi počasi vidijo obrisi igre, ki jo želi gojiti trener Simon Rožman. Na zadnjem obračunu so vijoličasti kar s 4:1 ugnali Vojvodino, ki je v minulem srbskem prvenstvu osvojila četrto mesto. "Želimo se prebiti čim dlje v Evropi, v tekmovanju ostati vsaj do konca avgusta. Seveda pa želimo v domačem prvenstvu v Ljudski vrt vrniti naslov slovenskih prvakov," brez katerega so vijoličasti v minuli sezoni ostali po porazu na zadnji tekmi z 1:3 proti Muri, Milec pa v svojem slogu dodaja: "Morda se bo slišalo čudno, ampak morda bi raje videl, da zmagamo vse štiri derbije v sezoni, pa potem izgubimo tole tekmo proti Muri. Kljub vsemu sem še zmeraj Štajer'c." Bočni branilec Maribora zaradi natrpanega urnika treningov, ki je značilen za to fazo priprav, nekoliko manj podrobno spremlja dogajanje na evropskem prvenstvu, kot favorite za končno zmago pa vidi Belgijce.