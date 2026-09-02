Rekordni poletni prestopni rok: Milijarde in taktične poteze velikanov

Letošnji mercato so zaznamovali rekordni prestopi, presenetljive menjave klubov in predvsem vse večja finančna razlika med Premier League in preostankom Evrope. Kdo je največ zapravil, kateri prestopi so najbolj odmevali in kdo je morda opravil najboljši posel?

Angleži ponovno v svojem svetu

Če bi morali z eno besedo opisati letošnje dogajanje v Angliji, bi bila ta – rekordno. Klubi Premier League so za nove igralce skupaj namenili kar 3,48 milijarde funtov (nekaj več kot 4 milijarde evrov), s čimer so še izboljšali lanski rekord v višini 3,19 milijarde funtov (3,72 milijarde evrov). Manchester City je bil največji zapravljivec med vsemi angleškimi klubi, saj je za okrepitve namenil približno 440 milijonov funtov (513 milijonov evrov). Sledili so Chelsea, Tottenham in Newcastle. Najbolj odmeven prestop je bil prihod Enza Fernándeza v Manchester City za 125 milijonov funtov (146 milijonov evrov), kar je izenačilo rekord Premier League. City je poleg njega pripeljal še Elliota Andersona za 116 milijonov (135 milijonov evrov) in Ilimana Ndiayeja za 65 milijonov (75 milijonov evrov). Chelsea je za Morgana Rogersa odštel 117 milijonov (136 milijonov evrov), Tottenham pa je Sandru Tonaliju namenil kar 100 milijonov funtov (117 milijonov evrov). Posebno zgodbo je napisal tudi Liverpool, ki je PSG-ju za Bradleyja Barcolo plačal približno 120 milijonov funtov (140 milijonov evrov). Francoski reprezentant je tako postal ena največjih okrepitev celotnega poletja.

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Real Madrid postavil rekord, Barcelona našla poceni rešitev

V La Ligi je bilo dogajanje precej bolj umirjeno kot v Angliji, vendar so največji klubi vseeno poskrbeli za nekaj velikih zgodb. Real Madrid je močno posegel v trg in pripeljal mladega zvezdnika Yana Diomandeja iz RB Leipziga. Devetnajstletni nogometaš je v Madrid prišel za več kot 100 milijonov funtov (120 milijonov), s čimer je postal najdražji prihod izmed klubov zunaj Premier League. Vrhunsko okrepitev pa je našel tudi v obrambnem igralcu, na Santiago Bernabeu se seli svetovni prvak s Španijo Marc Cucurella. Poleg dveh najbolj odmevnih okrepitev je Real Madrid pripeljal še Bernarda Silvo, Denzla Dumfriesa in Konateja.

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Toda največ pozornosti je pri Barceloni pritegnila precej drugačna strategija. Katalonci so poleti pripeljali več zanimivih imen, med drugim Rodrija, Joaoa Cancela, Karima Adeyemija, Dominika Livakovića in Anthonyja Gordona, ki je Barcelono stal največ (80 milijonov evrov), tik pred koncem roka pa še Gabriela Jesusa. In prav Brazilec je eden najbolj zanimivih poslov poletja. Barcelona je za 29-letnega napadalca plačala približno 10 milijonov evrov, z možnostjo dodatnih bonusov. Jesus ima za seboj ogromno izkušenj iz Manchester Cityja in Arsenala, zdaj pa bo skušal svojo kariero oživiti na Camp Nouu. Tretji španski velikan Atletico Madrid je bil nekoliko manj aktiven v prestopnem roku, je pa vseeno pripeljal nekaj okrepitev, ki bi mu lahko pomagale do presenečenja v španski La Ligi. Cristian Romero, Lee Kang-In in Alejandro Grimaldo so ljubiteljem nogometa poznana imena, ki bodo v novi sezoni na razpolago Simeonetu. Atletico je v svojih vrstah zadržal Juliana Alvareza, ki si je želel prestopa v Barcelono, vendar kluba nista našla skupnega jezika in tako je največja poletna saga padla v vodo.

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Milan udaril z dvema velikima prestopoma

Serie A je bila letos precej bolj aktivna, kot bi morda pričakovali. Italijanski klubi so skupaj za okrepitve namenili približno 983 milijonov evrov, kar je največ med vsemi štirimi ligami, ki niso Premier League. Največji posel je izvedel AC Milan, ki je iz PSG-ja pripeljal Gonçala Ramosa. Portugalec je Milan stal približno 74 milijonov evrov plus bonuse in postal najdražji prihod v Serie A tega poletja. Milan se pri tem ni ustavil. Iz Strasbourga je pripeljal še Diega Moreiro, katerega prestop lahko skupaj z bonusi doseže približno 65 milijonov evrov. Na tretjem mestu je Juventus, ki je dokončno odkupil Randal Kolo Muani iz PSG-ja za približno 50 milijonov evrov. V zadnjih urah prestopnega roka pa je Juventusu uspel še zadnji posel. V Torino se na enoletno posojo seli nemški napadalec Nick Woltemade, ki je v lanski sezoni branil barve Newcastla. Italijani so tako pokazali, da želijo ponovno zmanjšati zaostanek za Anglijo in Španijo, predvsem pa graditi ekipe, ki lahko konkurirajo v evropskih tekmovanjih.

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V Nemčiji manjši zneski, z veliko premišljenimi potezami

Bundesliga se s finančno močjo Premier League seveda ne more primerjati. Nemški klubi so za okrepitve skupaj namenili približno 592 milijonov evrov, kar je precej manj od Anglije, Italije in celo Španije. Kljub temu je bilo nekaj zelo zanimivih poslov. Bayern München je med drugim pripeljal Nathaniela Browna, ki naj bi v obrambi predstavljal eno pomembnejših novih rešitev. Nemški klubi tudi letos niso želeli tekmovati samo v višini odškodnin. Njihova strategija je bila predvsem iskanje mladih igralcev, ki bi lahko v prihodnjih sezonah pridobili na vrednosti. In prav zato je Bundesliga ponovno zanimiva – manj milijonov, vendar veliko poudarka na razvoju igralcev.

Bavarci so tudi v letošnji sezoni glavni favoriti v nemškem prvenstvu FOTO: Profimedia

PSG prodajal za ogromne zneske, ostali nekoliko zadržani

Če je bil kdo v Franciji posebej aktiven, je bil to seveda Paris Saint-Germain. Ligue 1 je bila med petimi ligami z najmanjšo skupno porabo, približno 572 milijonov evrov, vendar številke povedo samo polovico zgodbe. Francoski klubi so namreč ogromno tudi zaslužili s prodajami. Skupaj so ustvarili kar približno 544 milijonov evrov transfernega profita. PSG je bil pri tem eden glavnih igralcev. Klub je prodal Bradleyja Barcolo Liverpoolu za približno 140 milijonov evrov, kar je eden največjih prestopov celotnega poletja. Parižani pa denarja niso pustili stati. Ekipo so okrepili z igralci, kot sta Ferran Torres in Maghnes Akliouche, obenem pa nadaljevali politiko, v kateri kombinirajo velike nakupe z razvojem mladih igralcev.

Ferran Torres je odlično začel sezono v dresu Parižanov FOTO: Profimedia

Kdo je torej največji zmagovalec?