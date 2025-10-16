Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Milijarder Ronaldo spet na vrhu najbolje plačanih nogometašev

, 16. 10. 2025 18.38 | Posodobljeno pred 44 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
1

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je spet na vrhu Forbesove lestvice najbolje plačanih nogometašev za sezono 2025/26. 40-letni napadalec je eden od treh članov 10 najbogatejših, ki opravljajo svoj poklic v Savdski Arabiji.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo FOTO: Profimedia

To je že šestič v zadnjem desetletju, da je Cristiano Ronaldo na vrhu Forbesove lestvice. Novica prihaja le dober teden po tem, ko je Bloomberg objavil, da je 40-letnik postal prvi nogometni milijarder.

Z zaslužkom na igrišču in zunaj njega v višini približno 239 milijonov evrov bo Ronaldo, ki igra za Al Nassr, zaslužil več kot dvakrat toliko kot njegov argentinski rival Lionel Messi, čigar zaslužek ocenjujejo na 111 milijonov evrov. Messi več zasluži zunaj igrišča kot za igranje pri ameriškem klubu Inter Miami.

Preberi še Messijeva vila na Ibizi domnevno zgrajena brez dovoljenj, grozi ji rušenje

Na tretjem mestu lestvice je nekdanji francoski dobitnik zlate žoge Karim Benzema, ki zaradi svoje velike pogodbe s savdskim Al Ittihadom zasluži 89 milijonov evrov na leto.

Tretji član deseterice najbolje plačanih igralcev v Savdski Arabiji je senegalski napadalec Sadio Mane, Ronaldov soigralec, ki na leto zasluži približno 46 milijonov evrov in zaseda osmo mesto na lestvici.

Neymar Jr.
Neymar Jr. FOTO: AP

Število igralcev iz savdskih klubov med deseterico se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo za enega, saj je Brazilec Neymar januarja zapustil Al Hilal in se vrnil v svoj matični klub Santos. V sezoni 2024/25 je bil tretji na seznamu s 94 milijonov evrov, zdaj pa zasluži "pičlih" 32,5 milijona evrov, večinoma od pogodb zunaj igrišča.

Kljub moči in bogastvu angleške Premier lige, katere klubi so v poletnem prestopnem roku za prestope porabili rekordnih več kot 2,8 milijarde evrov, sta med deseterico le dva igralca iz tega tekmovanja, Erling Haaland iz Manchester Cityja na petem in Mohamed Salah iz Liverpoola na sedmem mestu.

Kylian Mbappe in Vinicius Junior
Kylian Mbappe in Vinicius Junior FOTO: AP

Španska liga ima največ predstavnikov med prvimi desetimi, vključno s tremi igralci Reala Madrida, Kylianom Mbappejem na četrtem, Viniciusom Juniorjem na šestem in Judom Bellinghamom na devetem mestu.

Četrti igralec iz Španije pa je najstniški zvezdnik Barcelone Lamine Yamal, ki je na 10. mestu s 40,6 milijona evrov.

10 najbolje plačanih nogometašev na svetu naj bi v sezoni 2025/26 skupaj zaslužilo približno 810 milijonov evrov, je v izjavi zapisal Forbes.

Forbesova lestvica ronaldo nogomet
Naslednji članek

Messijeva vila na Ibizi domnevno zgrajena brez dovoljenj, grozi ji rušenje

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
leviindesnikekci
16. 10. 2025 19.00
-1
Ljudjem se zmeraj ni jasno, da so velika tekmovanja sodobno gladiatorstvo. Kruha in iger. Cisti separatizem. Namesto, da bi se clovek poglobil vase, nasel v sebi mir, razmislil o svojih pocetjih, bo raje odprl pir in sedel za tv ali na tekmo. Na stara leta pa se bo spraseval, zakaj je v njem praznina.
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306