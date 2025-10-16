Milijarder Ronaldo spet na vrhu najbolje plačanih nogometašev

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je spet na vrhu Forbesove lestvice najbolje plačanih nogometašev za sezono 2025/26. 40-letni napadalec je eden od treh članov 10 najbogatejših, ki opravljajo svoj poklic v Savdski Arabiji.

Cristiano Ronaldo FOTO: Profimedia icon-expand

To je že šestič v zadnjem desetletju, da je Cristiano Ronaldo na vrhu Forbesove lestvice. Novica prihaja le dober teden po tem, ko je Bloomberg objavil, da je 40-letnik postal prvi nogometni milijarder. Z zaslužkom na igrišču in zunaj njega v višini približno 239 milijonov evrov bo Ronaldo, ki igra za Al Nassr, zaslužil več kot dvakrat toliko kot njegov argentinski rival Lionel Messi, čigar zaslužek ocenjujejo na 111 milijonov evrov. Messi več zasluži zunaj igrišča kot za igranje pri ameriškem klubu Inter Miami.

Na tretjem mestu lestvice je nekdanji francoski dobitnik zlate žoge Karim Benzema, ki zaradi svoje velike pogodbe s savdskim Al Ittihadom zasluži 89 milijonov evrov na leto. Tretji član deseterice najbolje plačanih igralcev v Savdski Arabiji je senegalski napadalec Sadio Mane, Ronaldov soigralec, ki na leto zasluži približno 46 milijonov evrov in zaseda osmo mesto na lestvici.

Neymar Jr. FOTO: AP icon-expand

Število igralcev iz savdskih klubov med deseterico se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo za enega, saj je Brazilec Neymar januarja zapustil Al Hilal in se vrnil v svoj matični klub Santos. V sezoni 2024/25 je bil tretji na seznamu s 94 milijonov evrov, zdaj pa zasluži "pičlih" 32,5 milijona evrov, večinoma od pogodb zunaj igrišča. Kljub moči in bogastvu angleške Premier lige, katere klubi so v poletnem prestopnem roku za prestope porabili rekordnih več kot 2,8 milijarde evrov, sta med deseterico le dva igralca iz tega tekmovanja, Erling Haaland iz Manchester Cityja na petem in Mohamed Salah iz Liverpoola na sedmem mestu.

Kylian Mbappe in Vinicius Junior FOTO: AP icon-expand