Milijonski dolgovi, hude grožnje in preprodajanje Rolexov

"Prek Morate lahko pridem do Rolexov za veliko manj denarja. Preprodajava jih že več kot leto dni. V roku dveh ali treh mesecev bomo denar dobili nazaj," naj bi se po poročanju italijanskega medija Gazzetta dello Sport glasilo eno od sporočil v Fagiolijevem telefonu. Omenjenemu so denar posojali številni nogometaši, sporno pa je predvsem posojilo sodnika Serie A Francesca Lucianija , ki je prek spletne draguljarne, ki so jo izkoriščali kot krinko, nogometašu posodil 73 tisoč evrov.

Pod preiskavo zaradi nezakonitih stav na več različnih športov, ki so potekale do leta 2023, je 13 nogometašev italijanske Serie A. Najglobje naj bi zabredel Nicolo Fagioli , ki si je zaradi ogromnih stavniških dolgov denar izposojal na različnih koncih, za pokrivanje dolgov pa poslovno sodeloval z Alvarom Morato , ki je bil takrat njegov soigralec pri Juventusu.

Očitno pa si je Fagioli denar izposojal tudi od napačnih ljudi. Po informacijah italijanskega medija Il Corriere della Sera je bil 24-letnik povsem obupan, saj ni bil zmožen vrniti milijona in pol, izterjevalec dolgov, ki se je identificiral kot Nelly, pa je nogometašu večkrat grozil. "Resno si me razjezil. Misliš, da bom dovolil, da se iz mene delaš norca? Če do srede ne dobim denarja, pridem v Torino, kjer bom poskrbel, da ne boš več igral nogometa. Iz rok ti bom vzel pisalo, da ne boš več mogel podpisovati pogodb. Res si odpadek. Vem za ves tvoj denar, ki je naveden pod drugimi imeni. Prisilil te bom, da boš zame delal kot zidar," je italijanskemu reprezentantu sporočil Nelly.

Pogovori z agentom Marcom Giordanom so razkrili, da je bil Fagioli v obdobju, ko ni imel denarja za povrnitev dolgov, povsem na dnu: "Zamočil sem, ne zmorem več. Nekdo pri Juventusu je vprašal, če imam kakšne težave. Slišali so govorice o igrah na srečo in vidijo, da z mislimi nisem na igrišču. Soočam se z grožnjami in nimam več izgovorov. Če se vse razve, je moje življenje uničeno."